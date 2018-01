G-Eazy & Halsey nei panni di Bonnie & Clyde nel nuovo singolo Him & I: video ufficiale, testo e traduzione

Him & I è un singolo collaborativo tra G-Eazy e Halsey estratto dal quarto album in studio del rapper The Beautiful & Damned (ascoltalo), pubblicato a metà dicembre.

Scritta dagli interpreti con la collaborazione di Jim Lavigne, Dakarai Gwitira, Edgar Machuca, Madison Love ed i The Futuristics (anche produttori della traccia), la nuova canzone è stata rilasciata il 5 dicembre come secondo singolo estratto dall'interessante progetto discografico che vede prestigiose collaborazioni (come Cardi B, Sam Martin, A$ap Rocky, Kehlani, E-40, Charlie Puth, Anna Of The North).









Numeri sul brano

Questi i numeri della nuova canzone: top five nella classifica Hip Hop di Shazam e top ten nella classifica Globale di Spotify e Shazam, decine di milioni di plays su Spotify e oltre cento milioni di views del videoclip.

Il rapper multiplatino di Oakland e la cantautrice di New Jersey, hanno sfornato questo bel pezzo che sta letteralmente conquistando le classifiche internazionali.

Him and I verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire da venerdì 26 gennaio 2018.

Per l’occasione, i due amati artisti sono nei panni di Bonnie & Clyde, criminali statunitensi che negli anni trenta, costituirono una famosa coppia di fuorilegge. I due si conobbero nel gennaio del 1930 a casa di un’amica comune. Bonnie non era andata a lavorare per assistere l’amica che si era rotta un braccio; Clyde era arrivato a casa della ragazza mentre Bonnie stava preparando una cioccolata calda. Per Clyde fu un colpo di fulmine; lui amava Bonnie più di qualsiasi altra cosa.

I brano gira quindi intorno a questi due personaggi, che nonostante i numerosi crimini commessi, si amavano tantissimo ed erano a dir poco inserarabili.

Il video ufficiale

Il video ufficiale è stato girato a New York durante un fine settimana che G-Eazy e Halsey hanno trascorso lì. Diretto proprio da loro, il filmato è volutamente di carattere amatoriale al fine di trasmettere realmente l’idea di questa bizzarra love story.

Per vederlo cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole che compongono questo pezzo.

G-Eazy & Halsey – Him & I testo e traduzione (Download)

Traduzione

[Ritornello: Halsey]

Giuro sulla mia vita, a costo di morire..

Per il mio amore, non mentirei mai

Ha detto “sii fedele”, giuro che ci proverò

Alla fine, siamo io e lui

Lui è fuori di testa, io sono fuori di testa

Abbiamo quell’amore, uno di quelli folli

Io sono sua e lui è mio

Alla fine, siamo io e lui, lui ed io

[Strofa 1: G-Eazy e (Halsey)]

La mia auto del ’65 accelera in autostrada, una corsa davvero eccitante*

Non vogliono vederci farcela, vogliono solo dividerci

Bonnie e Clyde versione 2017

Non capirei che senso abbia vivere se uno di noi morisse, si

Ha quel tipo di stile che tutti cercano di plagiare

Yves Saint Laurent sotto quando si toglie la pelliccia di visone

Seta sul suo corpo, la toro giù e la osservo scivolare via

Se scoprisse che la tradisco, lei taglierebbe il mio (ha-ha-ha)

Folle, ma la amo, non potrei mai scappare da lei

Diamoci dentro, senza preservativo, non permetterei mai a nessuno di toccarla

Giuro che siamo entrambi fuori dai gangheri, lei è così testarda

Ma, che diavolo è l’amore senza dolore, senza sofferenza

Intensa, questa storia, diventa densa

Lei capisce quando sono fuori di testa come se riuscisse a percepirlo

Se avessi un milione di dollari o dieci centesimi

Sarebbe pronta ad aiutarmi, senza bisogno di chiederglielo (capisci?)

[Ritornello: Halsey & (G-Eazy)]

Giuro sulla mia vita, a costo di morire..

Per il mio amore, non mentirei mai (ti amo baby)

Ha detto “sii fedele”, giuro che ci proverò

Alla fine, siamo io e lui

Lui è fuori di testa, io sono fuori di testa

Abbiamo quell’amore, uno di quelli folli

Io sono sua e lui è mio

Alla fine, siamo io e lui, lui ed io

[Post-Ritornello: Halsey]

Lui e io

Woah-oh-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh-oh

Alla fine, siamo io e lui

Lui e io

Woah-oh-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh-oh

Alla fine, siamo io e lui

[Strofa 2: G-Eazy e (Halsey)]

Salteremo fuori, molesteremo fino alla fine dei tempi

L’unica che mi capisce, sono un fo**uto Gemelli

Ricordalo per quando morirò

Tutti vestiti di nero, giacca e cravatta

Il mio funerale sarà acceso

Se me ne andrò o sarò beccato o se mi identificheranno

Lei sarebbe più solida, nulla da solidificare

Non tradirebbe mai, non la vedresti mai con una persona diversa

Mai dire il contrario, sarebbe una bugia

Vedi, questa è la mia scema, vedi che è la mia soldatina

Tiene quel thang-thang se qualcuno dovesse andarci

Calma e composta, mantiene la calma

E correrà per me finché questa storia non finirà

Ci droghiamo insieme (insieme), sfasciamo i club insieme (insieme)

E impazziremmo (pazzi) se dovessimo troncare

Capisci? Continuiamo a fare mobbing, siamo sono solo io e la mia tro*a

Vaf*an*ulo al mondo, continueremo ad arricchirci, capisci?

Link sponsorizzati









[Ritornello: Halsey]

Giuro sulla mia vita, a costo di morire..

Per il mio amore, non mentirei mai

Ha detto “sii fedele”, giuro che ci proverò

Alla fine, siamo io e lui

Lui è fuori di testa, io sono fuori di testa

Abbiamo quell’amore, uno di quelli folli

Io sono sua e lui è mio

Alla fine, siamo io e lui

[Post-Ritornello: Halsey]

Lui ed io

Woah-oh-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh-oh

Alla fine, siamo io e lui

Lui e io

Woah-oh-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh-oh

Alla fine, siamo io e lui

[Ponte: Halsey & G-Eazy]

Giuro sulla mia vita, a costo di morire..

A te, non ho mai mentito

Per te, sarei disposta ad uccidere

Siamo io e lui, e giuro (ayy)

Fino alla fine viaggerò con te

Fare soldi, sballarmi con te, si (ayy)

Giuro sulla mia vita, a costo di morire

Questo è il nostro correre o morire

Puoi confidarti con me

Non esiste nessun nascondiglio, lo giuro

Tranquilla, non mentirei mai

Giuro, molto probabilmente morirò con te, si

[Ritornello: Halsey]

Giuro sulla mia vita, a costo di morire..

Per il mio amore, non mentirei mai

Ha detto “sii fedele”, giuro che ci proverò

Alla fine, siamo io e lui

Lui è fuori di testa, io sono fuori di testa

Abbiamo quell’amore, uno di quelli folli

Io sono sua e lui è mio

Alla fine, siamo io e lui

[Post-Ritornello: Halsey]

Lui ed io

Woah-oh-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh-oh

Alla fine, siamo io e lui

Lui ed io

Woah-oh-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh-oh

Alla fine, siamo io e lui

* “PCH” è Pacific Coast Highway (conosciuta anche come California State Route 1), un’autostrada statale lunga 656 miglia, che percorre in direzione nord-sud buona parte della costa pacifica dello Stato della California. Il rapper va veloce a bordo della sua Ford Mustang del 1965.

Testo

[Chorus: Halsey]

Cross my heart, hope to die

To my lover, I’d never lie

He said “be true,” I swear I’ll try

In the end, it’s him and I

He’s out his head, I’m out my mind

We got that love, the crazy kind

We got that love; the crazy kind

I am his, and he is mine

In the end, it’s him and I, him and I

[Verse 1: G-Eazy & (Halsey)]

My ’65 speeding up the PCH, a hell of a ride

They don’t wanna see us make it, they just wanna divide

2017 Bonnie and Clyde

Wouldn’t see the point of living on if one of us died, yeah

Got that kind of style everybody try to rip off

YSL dress under when she takes the mink off

Silk on her body, pull it down and watch it slip off

Ever catch me cheating, she would try to cut my (ha-ha-ha)

Crazy, but I love her, I could never run from her

Hit it, no rubber never would let no one touch her

Swear we drive each other mad, she be so stubborn

But, what the fuck is love with no pain, no suffer

Intense, this shit, it gets dense

She knows when I’m out of it like she could just sense

If I had a million dollars or was down to ten cents

She’d be down for whatever, never gotta convince (you know?)

[Chorus: Halsey & (G-Eazy)]

Cross my heart, hope to die

To my lover, I’d never lie (I love you baby)

He said “be true,” I swear I’ll try

In the end, it’s him and I

He’s out his head, I’m out my mind

We got that love; the crazy kind

I am his, and he is mine

In the end, it’s him and I

[Post-Chorus: Halsey]

Him and I

Woah-oh-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh-oh

In the end, it’s him and I

Him and I

Woah-oh-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh-oh

In the end, it’s him and I

[Verse 2: G-Eazy & (Halsey)]

We turn up, mobbin’ ‘til the end of time

Only one who gets me, I’m a crazy fuckin’ Gemini

Remember this for when I die

Everybody dressed in all black, suits and a tie

My funeral will be lit if I-

Ever go down or get caught, or they identify

My bitch was the most solid, nothing to solidify

She would never cheat, you’d never see her with a different guy

Ever tell you different, then it’s a lie

See, that’s my down bitch, see that’s my soldier

She keeps that thang-thang if anyone goes there

Calm and collected, she keeps her composure

And she gon’ ride for me until this thing over

We do drugs together (together), fuck up clubs together (together)

And we’d both go crazy (crazy) if we was to sever

You know? We keep mobbin’, it’s just me and my bitch

Fuck the world, we just gon’ keep getting rich, you know?

[Chorus: Halsey]

Cross my heart, hope to die

To my lover, I’d never lie

He said “be true,” I swear I’ll try

In the end, it’s him and I

He’s out his head, I’m out my mind

We got that love; the crazy kind

I am his, and he is mine

In the end, it’s him and I

[Post-Chorus: Halsey]

Him and I

Woah-oh-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh-oh

In the end, it’s him and I

Him and I

Woah-oh-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh-oh

In the end, it’s him and I

[Bridge: Halsey & G-Eazy]

Cross my heart, hope to die

To you, I’ve never lied

For you, I’d take a life

It’s him and I, and I swear (ayy)

‘Til the end I’ma ride wit’ you

Mob and get money, get high wit’ you, yeah (ayy)

Cross my heart, hope to die

This is our ride or die

You can confide in me

There is no hiding, I swear

Stay solid, never lie to you

Swear, most likely I’ma die wit’ you, yeah

[Chorus: Halsey]

Cross my heart, hope to die

To my lover, I’d never lie

He said “be true,” I swear I’ll try

In the end, it’s him and I

He’s out his head, I’m out my mind

We got that love, the crazy kind

I am his, and he is mine

In the end, it’s him and I

[Post-Chorus: Halsey]

Him and I

Woah-oh-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh-oh

In the end, it’s him and I

Him and I

Woah-oh-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh-oh

In the end, it’s him and I













