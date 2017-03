Il Pagante: guarda il video di “Fuori Corso” (testo)

Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus, aka Il Pagante, sono tornati con il cortometraggio che accompagna il nuovo brano “Fuori Corso” estratto dal disco d’esordio Entro In Pass, uscito lo scorso 16 settembre.

Oltre al trio, i protagonisti del filmato girato tra l’I.T.C.S. Schiaparelli-Gramsci, l’Università degli Studi di Milano e l’Unilab Unimi, sono quelli della serie tv Riccanza (Farid, Nicolò Federico Ferrari, Cristel e Anna), ma guardate il video ufficiale cliccando sull’immagine in basso e vedete se riconoscete gli altri personaggi famosi.





Al filmato diretto da Igor Grbesic & Marc Lucas, hanno infatti preso parte l’ex pupa Elena Morali, Niccolò Torielli de Le Iene ed i rapper Shade e Baby K.

Il Pagante – Fuori Corso testo (Digital Download)

[x2]

Mamma, scusa ma sono in ansia

Ridarò quest’esame con più calma

Che dramma l’esame di finanza

È sempre più lontana la mia laurea.

[x2]

Alla sera leoni

La mattina in Bocconi

Scrivo la tesina quando esco dal Divina.

Caz*omene dell’esame

Faccio solo la penale

Con mio padre preso male

Per pagare la penale

È arrivato l’ingegnere

Che in bocca c’ha il sapere

Io alla prof guardo le pere

E in bocca c’ho la Belvedere.

A matematica finanziaria

Sono così avanti che in aula

Manco so se lo passerò

Penso già alla festa di laurea, ah

Devo studiare un ciclo

Bevo e non apro un libro

Perché qua dentro in biblio

Sembra di stare al Biblo

[x2]

Alla sera leoni

La mattina in Bocconi

Scrivo la tesina quando esco dal Divina.

Minc*ia frate ho preso 18

Sono fuori corso ci penserò lunedì

Fottesega stasera sboccio

Senza rimorso e senza crediti.

[x2]

Alla sera leoni

La mattina in Bocconi

Scrivo la tesina quando esco dal Divina.

Mamma, scusa ma sono in ansia

Ridarò quest’esame con più calma

Che dramma l’esame di finanza

È sempre più lontana la mia laurea.

















