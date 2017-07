Calvin Harris: i titoli e l’audio delle canzoni in scaletta nel nuovo album Funk Wav Bounces Vol. 1

Il 30 giugno 2017 è uscito per Columbia Records il quinto album in studio di Calvin Harris battezzato Funk Wav Bounces Vol. 1, attesissimo disco disponibile nel classico CD, in download digitale e prossimamente anche in vinile. Il progetto è anche ascoltabile gratuitamente nelle principali piattaforme streaming.

Il DJ e produttore scozzese ha dato vita a quest’interessantissimo album composto da dieci nuove canzoni, tra le quali spiccano i primi due singoli estratti Slide e Feels, oltre ai promozionali Heatstroke e Rollin’.

Interamente prodotto da Harris, il disco è stato registrato tra God’s Eyes Studios & i Chalice Recording Studios di Los Angeles e l’11th Studios di Atlanta.

Le collaborazioni sono di assoluto rilievo: Kehlani & Lil Yachty, Nicki Minaj, Frank Ocean & Migos, Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean, Future & Khalid, Snoop Dogg, John Legend & Takeoff, Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande, ScHoolboy Q, PartyNextDoor & D.R.A.M., Travis Scott & A-Trak e l’emergente Jessie Reyez.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli dei brani ed i link per ascoltarli in streaming gratuito.

Funk Wav Bounces Vol. 1 tracklist (Reperibile su Amazon nei formati: Audio CD – Download – Vinile – Audio su Spotify)

