French Montana e il singolo Unforgettable feat. Swae Lee: video e traduzione del testo

Da venerdì 18 agosto 2017 è in rotazione radiofonica nazionale il nuovo singolo del rapper statunitense di origini marocchine Karim Kharbouch, in arte French Montana, che si intitola Unforgettable.

Il brano è stato pubblicato il 7 aprile scorso come secondo estratto dal secondo album in studio Jungle Rules, uscito lo scorso 14 luglio. Il disco ha raggiunto la prima piazza in 9 mercati, la Top 5 in 27 Paesi e la Top 10 in altri 32, entrando inoltre nella Top 20 della US Billboard e nella Top 30 della classifica iTunes globale.

Unforgettable vede la collaborazione del collega californiano Swae Lee ed originariamente doveva esserci anche Jeremih, che doveva interpretare il ponte. Le cose sono andate così: in occasione del 32esimo compleanno, Montana “regalò” ai fans sui social network il brano in oggetto. 5 mesi dopo è stata rielaborato e masterizzato prima di essere rilasciato come singolo ufficiale, con alcune variazioni, tra le quali il ponte affidato a Jeremih, che nella versione definitiva viene interpretato da French Montana e Swae Lee.

Si tratta di un pezzo abbastanza convincente scritto dagli interpreti con la collaborazione di 1Mind, Jaegen, CP DUBB & Mike WiLL Made-It e prodotto da Jaegen & 1Mind.

Il video ufficiale è stato girato a Kampala, in Uganda ed è stato diretto da Montana e Spiff TV. Per vederlo cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano del testo.

Unforgettable – French Montana – Traduzione (Download)

[Ritornello: Swae Lee]

Non è abbastanza per me

Da quando sto con te, ooh

Per te la cosa non funziona

Nessuno può eguagliarmi (lo so)

Sorseggerò questo drink, quando sarò incasinato

Dovrei sapere come rimorchiare

Prenderò il ritmo

Mentre lei mi cade addosso, ooh, è brilla?

Ho avuto abbastanza conversazioni per 24 anni

Ti ho guardato furtivamente dall’altra parte della stanza

Bel corpicino, balli come una cubista, hey

E sei indimenticabile

Ho bisogno di incontrarti da sola (oeh)

Perchè no? Una scopa*ina non ha mai fatto male a nessuno

Ho da bere, ma non è Bacardi

Se ti piace la ragazza, allora mi dispiace molto

Devo darglielo come se fossimo sposati

Oh, come se andiamo di fretta

No, no, non lo dirò a nessuno

Anche tu sei al tuo livello

Cerchiamo di fare quello che fanno due innamorati

[Strofa 1: French Montana]

Mi sento come se fossi appena uscito dal carcere; Boosie

Se vogliono drammi, avranno Uzi*

Spedisco tutta la crew sulla nave da crociera

Facendo cose che non si vedono nemmeno nei film

Vieni con me, vieni con me, capo

Ho una testa dura, ma il suo fondoschiena è morbido

Vuole il cognome con l’anello al dito

Perché ho tirato fuori un milione di dollari e le ho detto di sdraiarcisi su

[Ponte: Swae Lee & French Montana]

E sei indimenticabile

Ho bisogno di incontrarti da sola

Ora vuoi essere tu a scegliere

Stappa lo champagne nel cuzi

[Ritornello: Swae Lee]

Non è abbastanza per me

Da quando sto con te, ooh

Sorseggerò questo drink, quando sarò incasinato

Dovrei sapere come rimorchiare

Prenderò il ritmo

Mentre lei mi cade addosso, ooh, è brilla?

Ho avuto abbastanza conversazioni per 24 ore

Ti ho guardato furtivamente dall’altra parte della stanza

Bel corpicino, balli come una cubista, hey

E sei indimenticabile

Ho bisogno di incontrarti da sola (oeh)

Perchè no? Una scopa*ina non ha mai fatto male a nessuno

Ho da bere, ma non è Bacardi

Se ti piace la ragazza, allora mi dispiace molto

Devo darglielo come se fossimo sposati

Oh, come se andiamo di fretta

No, no, non lo dirò a nessuno

Anche tu sei al tuo livello

Cerchiamo di fare quello che fanno due innamorati

Link sponsorizzati









[Strofa 2: French Montana]

Non sei abbastanza per me

Troppo solo per te

Baby, vai a prendere delle stron*ette, portale a casa

Lo sai che pago il jet

Respingerò le mie migliori per te, lo sai

Quindi raccogli quel vestito per me

Lasciati addosso il resto

Troppe conversazioni per 24 ore

Quando sei vicina ai 24 carati

Lei ha lasciato il suo uomo a casa

Non lo ama più

Voglio la tua mente e il tuo corpo

Non importa a nessuno

Quindi, non puoi fare del male a nessuno

Piccola, fai lavorare il tuo corpo, fai lavorare il tuo corpo

[Ponte: Swae Lee & French Montana]

E sei indimenticabile

Ho bisogno di incontrarti da sola

Ora vuoi essere tu a scegliere

Stappa lo champagne nel cuzi

Perchè no?

[Conclusione: Swae Lee]

Oh, come se andassimo in fretta

No, no, non lo dirò a nessuno

Anche tu sei al tuo livello

Cerchiamo di fare quello che fanno due innamorati

*Lil Uzi è un rapper le cui abilità vennero state notate da Don Cannon, che ha ascoltato una delle canzoni di Uzi suonate in radio da DJ Diamond Kuts. Uzi in seguito ha firmato un contratto con DJ Drama, Don Cannon e l’etichetta discografica Leighton Morrison, Generation Now e Atlantic Records.

Powered by NuoveCanzoni.com

French Montana – Unforgettable testo

[Chorus: Swae Lee]

It’s not good enough for me

Since I’ve been with you, ooh

It’s not gonna work for you

Nobody can equal me (I know)

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up

I should know how to pick up

I’m gonna catch the rhythm

While she push up against me, ooh, is she tipsy?

I had enough convo for 24

I peep’d you from across the room

Pretty little body, dancin’ like GoGo, hey

And you are unforgettable

I need to get you alone (oeh)

Why not? A fuckin’ good time never hurt nobody

I got a little drink, but it’s not Bacardi

If you loved the girl, then I’m so, so sorry

I gotta give it to her like we in a marriage

Oh, like we in a hurry

No, no, I won’t tell nobody

You’re on your level too

Tryna do what lovers do

[Verse 1: French Montana]

Feelin’ like I’m fresh out; Boosie

If they want the drama, got the Uzi

Ship the whole crew to the cruise ship

Doin’ shit you don’t even see in movies

Ride with me, ride with me, boss

I got a hard head, but her ass soft

She want the last name with the ring on it

‘Cause I pulled out a million cash, told her plank on it

[Bridge: Swae Lee & French Montana]

And you are unforgettable

I need to get you alone

Now you wanna choose

Just pop the bubbly in the ‘cuzi

[Chorus: Swae Lee]

It’s not good enough for me

Since I’ve been with you, ooh

I’m gonna sip on this drink, when I’m fucked up

I should know how to pick up

I’m gonna catch the rhythm

While she push up against me, ooh, is she tipsy?

I had enough convo for 24

I peep’d you from across the room

Pretty little body, dancin’ like GoGo, hey

And you are unforgettable

I need to get you alone (oeh)

Why not? A fuckin’ good time never hurt nobody

I got a little drink, but it’s not Bacardi

If you loved the girl, then I’m so, so sorry

I gotta give it to her like we in a marriage

Oh, like we in a hurry

No, no, I won’t tell nobody

You’re on your level too

Tryna do what lovers do

[Verse 2: French Montana]

You ain’t enough for me

Too much for you alone

Baby, go and grab some bad bitches, bring ‘em home

Know the jet’s on me

I’ma curve my best for you, you know

So pick up that dress for me

Leave the rest on

Too much convo for 24 hours

When you stand next to 24 karats

She left her man at home

She don’t love him no more

I want your mind and your body

Don’t mind nobody

So, you don’t ever hurt nobody

Baby girl, work your body, work your body

[Bridge: Swae Lee & French Montana]

And you are unforgettable

I need to get you alone

Now you wanna choose

Just pop the bubbly in the ‘cuzi

Why not?

[Outro: Swae Lee]

Oh, like we in a hurry

No, no, I won’t tell nobody

You’re on your level too

Tryna do what lovers do

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi