Fred De Palma: guarda il video del nuovo singolo “Non tornare a casa” (con testo)

Il rapper torinese Federico Palana, meglio conosciuto come Fred De Palma, vi presenta il nuovo singolo battezzato Non tornare a casa, disponibile negli store digitali dallo scorso 10 marzo ed in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 13 marzo 2017.

Questa canzone (cliccate sulla cover in basso per accedere all’audio su Spotify) è stata prodotta da Mamakass ed anticipa il rilascio del nuovo progetto discografico in uscita quest’anno, che farà seguito all’ultima fatica BoyFred, pubblicata il 2 ottobre 2015.

Dopo il successo del certificato Oro “Il Cielo Guarda Te”, il rapper ci propone questo pezzo, che rappresenta un deciso e consapevole passo verso la maturazione e l’evoluzione artistica, guidata da una consapevole ricerca e attitudine al cambiamento e all’esplorazione di differenti sfaccettature del suo bagaglio musicale.

Il video ufficiale è stato diretto da Lucas & Igor Grbesic, mentre la location scelta è Hotel The View di Lugano.

Nel filmato vediamo un De Palma in una nuova veste, sempre introspettiva, ma al coltempo più scura, misteriosa e con fame di rivendicazione personale. La storia è ricca di tensione, suspense, seduzione e colpi di scena.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che compongono la nuova canzone.

Non tornare a casa – Fred De Palma – Testo (Download)

Baby fuori è l’alba, non tornare a casa

Tieni la mia giacca, non andare in ansia

Resti oppure no?

Resti oppure no?

Dimmi che fai, ora che il mio GPS segna che sono nei guai

Non ho fortuna, ho solo un pacchetto di Lucky Strike

Beata te, che ti faccio schifo

Dici “che schifo” però quanti like

Però quanti like

Però quanti like

Dimmi che fai

Stanotte non mi fotte niente

Molla il tuo tipo è un perdente

Che se la prende per niente

Io che cammino sul filo dell’orizzonte

Per tenere sotto il sole ti scrivo

Ubriaco in Hangover

No, no non ti amo, era il correttore.

Baby fuori è l’alba, non tornare a casa

Tieni la mia giacca, non andare in ansia

Resti oppure no?

Resti oppure no?

Baby fuori è l’alba, non tornare a casa

Tieni la mia giacca, non andare in ansia

Resti oppure no?

Resti oppure no?

Aspe ricapitolo

Rimani sì o no?

Ti parlo del cuore dritto dal ventricolo

Parlo col cuore, il mio cuore è un ventriloquo

Non ascoltare quello che ti dicono

Non ascoltare quello che ti dicono

Cosa ne sanno di me

Guardano solo le foto su Insta

Che spendo tutto sul Cristard

Ma non sanno la strada che ho fatto

Per arrivare ad ogni mia conquista

Fanc*lo a sti commercialisti

Spendiamoci tutti sti soldi

Prima che il Fisco me li confischi.

Baby fuori è l’alba, non tornare a casa

Tieni la mia giacca, non andare in ansia

Resti oppure no?

Resti oppure no?

Fermati un secondo

Resta con me

Non guardare il mondo

Pensa pensa con me

Adesso che sei sola

Pensa pensa con me

Anche questa notte

Resta dov’è.

Baby fuori è l’alba, non tornare a casa

Tieni la mia giacca, non andare in ansia

Resti oppure no?

Resti oppure no?

















