Fred De Palma – D’estate non vale feat. Ana Mena: audio e testo

D’estate non vale è un singolo del rapper Fred De Palma ft. Ana Mena, in rotazione radiofonica nazionale, nei negozi digitali e nelle piattaforme streaming dal 15 giugno 2018.

E’ veramente molto carina la nuova canzone del torinese Federico Palana, aka Fred De Palma e a renderla più gradevole, la voce della 22enne cantante spagnola Ana Mena, alla quale è stato affidato l’orecchiabile ritornello (in italiano).

Decisamente adatto alla calda stagione, il brano è stato prodotto dall’affidabile due Takagi e Ketra ed è possibile ascoltarlo su Spotify cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere le parole che lo compongono.

D’estate non vale testo (Download)

[De Palma]

Balla sola con le amiche-e

ma quando passo sorride-e

le chiedo “cosa vuoi da bere?”

mentre mi bevo ciò che dice

e bevo un altro cuba libre

perdo la connessione

sto come un meteorite

verso la collisione

ripenso che di barbie c’ho tutta la collezione

che voglio solamente scartare la confezione.

[Ana Mena]

Se mi vieni a cercare

solo un’estate non vale

se non mi riprendo non ti rispondo

non richiamare

se ti dico che arrivo e poi non arrivo

non ti arrabbiare è colpa del vino

e colpa del mare

d’estate non vale.





[Fred De Palma]

Baby le tue amiche non sono sincero

e t’han detto che io faccio casini in quartiere

ma stai tranquilla, non devi temere

ti giuro che sono un cattivo ragazzo per bene

sono sull’iPhone mentre aspetto tue notizie

e guardo lo schermo mentre il cervello mi frigge

tu metti il cuore solo su Instagram e Twitter

e spezzi il mio cuore, va in mille pixel .

[Ana Mena]

Se mi vieni a cercare

solo un’estate non vale

se non mi riprendo non ti rispondo

non richiamare

se ti dico che arrivo e poi non arrivo

non ti arrabbiare è colpa del vino

e colpa del mare

d’estate non vale.

[Fred De Palma]

Lasciati andare un po’

suda almeno stasera

bevi ancora uno shot

che ne vale la pena

balla sto reggenton

sotto la luna piena

anche se facciamo male

tanto d’estate non vale.

[Ana Mena]

Se mi vieni a cercare

[Fred De Palma]

il resto non importa

noi due balliamo insieme come Uma e John Travolta

se la nostra storia inizia con “c’era una vodka”

che male c’è.

[Ana Mena]

Se mi vieni a cercare

solo un’estate non vale

se non mi riprendo non ti rispondo

non richiamare

se ti dico che arrivo e poi non arrivo

non ti arrabbiare è colpa del vino

e colpa del mare

d’estate non vale.