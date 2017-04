Francesco Gabbani: titoli canzoni del nuovo album Magellano in uscita a fine aprile

Il 28 aprile 2017 vedrà la luce il terzo album in studio del cantautore e polistrumentista toscano Francesco Gabbani che si intitola Magellano.

Per l’artista di Carrara classe 1982 è davvero un periodo d’oro: dopo aver vinto nel 2016 il Festival di Sanremo, categoria “Nuove Proposte”, con il singolo Amen, e dopo il trionfo tra i Big con Occidentali’s Karma nell’ultima edizione della kermesse, Gabbani si appresta a pubblicare l’attesissimo disco, la cui produzione è iniziata immediatamente dopo la vittoria al Festival, mentre le registrazioni sono terminate poche settimane fa.

L’album di colui il quale rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2017 che si svolgerà a Kiev a maggio, includerà un totale di 9 tracce inedite tutte da scoprire ed ascoltare.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni incluse in questa nuova uscita discografica, che sarà disponibile nel classico CD, nel formato digitale, in vinile ed in vinile bianco, quest’ultimo in vendita esclusivamente su Amazon.

Prima volevo tuttavia ricordare ai fans dell’artista, che a giugno Gabbani inizierà la tournée che lo vedrà impegnato in tutta la penisola. Per il calendario ed i biglietti d’ingresso, vi rimando su TicketOne.

Tracklist Magellano – Francesco Gabbani album

(Reperibile su Amazon nelle seguenti versioni: Audio CD – Vinile – Vinile bianco esclusiva Amazon)

Magellano Tra Le Granite E Le Granate Occidentali’s Karma A Moment Of Silence La Mia Versione Dei Ricordi Susanna, Susanna Foglie Al Gelo Pachidermi E Pappagalli Spogliarmi













