Francesco De Gregori – Sotto Il Vulcano è il nuovo live album in uscita: info e tracklist

Sotto Il Vulcano è il titolo del nuovo live album del cantautore e musicista romano Francesco De Gregori, in uscita il 3 febbraio 2017 nelle versioni doppio CD, vinile (triplo LP) e digitale, ma il disco dovrebbe anche essere disponibile nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Anticipato dal singolo 4 marzo 1943, cover di Lucio Dalla (qui un video del 2010, che vede i due artisti duettare sul palco del Teatro Camploy di Verona) in radio dallo scorso 20 gennaio, il progetto è composto da un totale di 20 canzoni (11 nel primo CD, 9 nel secondo) e documenta il concerto di De Gregori, che si è svolto al Teatro Antico di Taormina il 27 Agosto 2016, in una delle numerose tappe del suo “Amore e Furto tour”, con la produzione artistica di Guido Guglielminetti.

Riguardo il singolo, Francesco ha detto:

L’estate scorsa, mentre ero in Sicilia, sono capitato vicino a casa di Dalla, ai piedi dell’Etna, e mi è venuta in mente “4 marzo 1943”. Il giorno dopo dovevamo suonare a Taormina, così l’abbiamo messa nella scaletta e la sera l’abbiamo spinta in alto. Non ho pensato a una celebrazione di rito, a un omaggio pubblico o a niente del genere. Solo a questa grande canzone, a come la cantava Lucio e al tempo che è passato senza toccarla.