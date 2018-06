Francesca Monte feat. Iconize – Un’estate che non finirà: ascolta la nuova bella canzone + testo

Francesca Monte, ex concorrente di X Factor 2014, dopo il successo di “Tonight” (disco d’oro) pubblicato un anno fa, torna alla ribalta con il nuovo bel singolo “Un’estate che non finirà”, disponibile in streaming e su iTunes dall’8 giugno 2018 via Fade To Music.

Per l’occasione, la talentuosa cantautrice salernitana duetta con Marco Ferrero, in arte Iconize, con produzione e arrangiamento di Vincent Arena.

Il nuovo singolo estivo, scritto e composto dalla stessa Francesca, con la collaborazione dell’amico di sempre nonché webstar Iconize, è un inno all’amore, al dono della vita da vivere con l’atteggiamento giusto di guerrieri che non hanno paura di combattere.

Prossimamente uscirà il video ufficiale diretto da Marco Ferrero, un filmato girato alle Maldive che vedrà la partecipazione di Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato, coppia più amata del web, nata nel programma “Uomini e donne” di Maria De Filippi.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

Un’estate che non finirà testo – Francesca Monte feat. Iconize (Download)

Vento sulla pelle

sogni alla deriva

giorni o forse anni

son rimasti uguali

pensa a quanto amore

è andato sprecato

la gente cerca sempre di fuggire.

No che non mi importa

non ho paura dell’amore

e anche se fa troppo male

ti tengo stretto al cuore

può sembrar sbagliato ma è l’istinto naturale

perchè tu sei la risposta a ciò che sono.





E me ne sto qui

a disegnare

i nostri volti

in riva al mare

prendono forma

come i colori

di quest’estate che non finirà.

La speranza è l’unica

è difficile da uccidere

chissà quanti miracoli

accadono ogni giorno

se la notte è troppo lunga e crolla il mondo sopra il tetto

mi sveglio e ti rivedo qui al mio fianco.

Mi aggrappo a questa vita

con le unghie e con i denti

e i doni più speciali

quelli che non ti aspetti

costruisci i tuoi castelli e si rivelano di sabbia

malgrado tutto devi andare avanti.

E me ne sto qui

a disegnare

i nostri volti

in riva al mare

prendono forma

come i colori

di quest’estate che non finirà.

Corri veloce, i gabbiani

volano sulle mani

ho la sabbia che scotta

e il desiderio che noi

non resteremo un miraggio

non un sogno invano

ma in realtà che racconta di noi.

E me ne sto qui

a disegnare

i nostri volti

in riva al mare

prendono forma

come i colori

di quest’estate che non finirà.

E me ne sto qui

a ricordare

i tempi andati

senza parlare

e che fortuna

poterti amare

in quest’estate che non finirà

in quest’estate che non finirà.

La speranza è l’unica

è difficile da uccidere

chissà quanti miracoli

accadono ogni giorno

se la notte è troppo lunga e crolla il mondo sopra il tetto

mi sveglio e ti rivedo qui al mio fianco.