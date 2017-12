Francesca Michielin: ascolta la nuova canzone “Tropicale” + testo

In 2640, terzo album in studio di Francesca Michielin, è incluso il brano Tropicale, pubblicato il 22 dicembre come singolo promozionale del progetto.

Dopo “Vulcano” e “Io non abito al mare”, la cantante ha svelato la terza delle dodici tracce racchiuse nell’atteso disco.





E’ a mio parere niente male anche questa canzone leggermente malinconica e come a me, sono sicuro che la penseranno anche i numerosi fans della cantautrice di Bassano del Grappa.

Ma giudicate voi ascoltandola su Spotify. Per accedere all’audio cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Tropicale testo – Francesca Michielin (Download)

Link sponsorizzati









Mi sveglio sola come sempre

Il primo giorno di vacanze

Un fiore delle fragole

Che cosa fa di notte?

Fuori la porta vibra la città

La sabbia nelle scarpe

Mi ricorda per un attimo

Il profumo delle stelle.

Corro sulla spiaggia, c’è una festa tropicale

Ti vorrei parlare ma non so dove cercare

E poi non so ballare.

Sembra carnevale e io un coriandolo nel mare, mare

Non è tequila se ci togli il sale

E non è amore se dura due ore

E se non vuoi tornare

E se non vuoi tornare.

Nel cielo soffia un vento d’Africa

Un suono di zanzare

Mi ricorda per un attimo

Che mi hai voluto bene.

Corro sulla spiaggia c’è una festa tropicale

Ti vorrei parlare ma non so dove cercare

E poi non so ballare.

Sembra carnevale

E io un coriandolo nel mare, mare

Non è tequila se ci togli il sale

E non è amore se dura due ore

E se non vuoi tornare

Sembra carnevale

E io un coriandolo nel mare, mare

È solo acqua se ci togli il sale

E non è amore se dura due ore

E se non vuoi tornare allora lascia stare

Mi sveglio sola come sempre

L’ultimo giorno di vacanze

Mentre cantano alla radio

Mi ritorni in mente.

Sembra carnevale

E io un coriandolo nel mare, mare

Non è tequila se ci togli il sale

E non è amore se dura due ore

E se non vuoi tornare

Sembra carnevale

E io un coriandolo nel mare, mare

È solo acqua se ci togli il sale

E non è amore se dura due ore

E se non vuoi tornare allora lascia stare.

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi