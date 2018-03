Francesca Michielin tour 2018: le date e biglietti dei concerti

Tra pochi giorni scatterà il Francesca Michielin tour 2018, con una serie di date previste tra marzo e aprile, alcune delle quali sold-out. E’ chiaro che prossimamente ne verranno sicuramente aggiunte delle altre.

I concerti di Francesca Michielin in programma, avranno luogo a Parma, Milano, Venaria Reale, Brescia, Bologna, Trento, Roncade, Catania, Perugia, Maglie, Modugno, Roma, Pozzuoli ed a Firenze.

I numerosissimi supporters della cantautrice classe 1995 di Bassano del Grappa, avranno l’occasione per ascoltare dal vivo le tredici nuove canzoni racchiuse nel terzo album in studio 2640, disponibile dallo scorso gennaio, che ha raggiunto la vetta su iTunes, ottenendo anche oltre 2 milioni di stream su Spotify, ma se aggiungiamo quelli per i singoli Vulcano e Io non Abito al Mare (certificato Oro), che ne hanno anticipato il rilascio, sono 10 i milioni di ascolti sul servizio musicale lanciato nell’ottobre 2008 dalla startup svedese Spotify AB.

Francesca Michielin tour 2018 – Calendario Concerti

Marzo





16 Marzo a Parma – Campus Industry Music – Ore 21:00

– – Ore 21:00 17 Marzo a Milano – Fabrique – SOLD OUT – Ore 20:30

– – SOLD OUT – Ore 20:30 23 Marzo a Venaria Reale ( Torino ) – T eatro della Concordia – Ore 21:00

( ) – T – Ore 21:00 24 Marzo a Brescia – Gran Teatro Morato – Ore 21:30

– – Ore 21:30 25 Marzo a Bologna – Estragon – SOLD OUT – Ore 21:00

– – SOLD OUT – Ore 21:00 27 Marzo a Trento – Audiorium S. Chiara – SOLD OUT – Ore 21:00

– – SOLD OUT – Ore 21:00 28 Marzo a Roncade ( Treviso ) – New Age – SOLD OUT – Ore 21:00

( ) – – SOLD OUT – Ore 21:00 29 Marzo a Roncade (Treviso) – New Age – Ore 21:00

31 Marzo a Catania – Land La Nuova Dogana – Ore 21:30

Aprile

5 Aprile a Perugia – After Life Live Club – Ore 21:00

– – Ore 21:00 7 Aprile a Maglie ( Lecce ) – Industrie Musicali – Ore 21:00

( ) – – Ore 21:00 8 Aprile a Modugno ( Bari ) – Demodè – Ore 21:00

( ) – – Ore 21:00 12 Aprile a Roma – Teatro Quirinetta – SOLD OUT – Ore 21:30

– – SOLD OUT – Ore 21:30 13 Aprile a Roma – Teatro Quirinetta – Ore 23:00

14 Aprile a Pozzuoli ( Napoli ) – Duel Club – Ore 21:00

( ) – – Ore 21:00 15 Aprile a Firenze – Viper Theatre – Ore 21:30

Biglietti

I tagliandi d’ingresso per assistere ad uno dei concerti di Francesca Michielin, sono come sempre reperibili su TicketOne. I prezzi: a partire da 23 euro. Come avrete notato, alcune date sono sold-out. In questi casi bisogna affidarsi ai siti di “secondary ticketing“, mercato parallelo a quello autorizzato, i cui prezzi, approfittando dell’irreperibilità, sono decisamente più alti. In questi casi bisogna fare molta attenzione ai biglietti falsi e non validi. Per evitare brutte sorprese e quindi fregature, vi consiglio l’affidabilissimo Viagogo.









