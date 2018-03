Francesca Michielin – Bolivia: audio e testo del nuovo singolo

Si intitola Bolivia il nuovo singolo di Francesca Michielin estratto dal terzo album in studio 2640, uscito lo scorso 12 gennaio.

Dopo i successi di “Vulcano” e ” Io non abito al mare”, è il momento della seconda traccia in scaletta nel disco, scritta dall’interprete e prodotta d Michele Canova. Ecco le parole della cantautrice sui social network, riguardo questa canzone: “È arrivato il momento. L’immaginazione è un viaggio, molto bello e molto pericoloso. Ne ho fatto uno dentro ad una stanza che mi ha portato fino in Bolivia, a più di 2640 metri sul livello del mare ma non così vicino alle stelle. Venerdì suono ancora più forte il mio nuovo singolo. E’ l’umanità che fa la differenza.”

Francesca indica venerdì, perché dal 16 marzo il brano verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali, un giorno prima dell’inizio della tournée, che la vedrà impegnata in tutta la penisola tra marzo e aprile.

Un comunicato stampa di Eleonora Romanò (Sony Music Italy), ci aiuta a capire il significato del brano: “BOLIVIA è un brano politico ma anche sentimentale, un attacco a chi con perbenismo e superficialità, affronta situazioni molto complesse e pensa di poter cambiare il mondo semplicemente rifiutando tutto il proprio presente. La scelta di intitolarlo Bolivia è dovuto al fatto che si tratta di uno dei paesi più in difficoltà dell’America del Sud, di cui si sente parlare poco, quando invece è a stretto contatto con la nostra quotidianità. Le sonorità camminano su un terreno dark e tropicale, esplodendo nel ritornello, ricco di elementi elettronici.”

In attesa del video musicale, cliccate sulla cover in basso per accedere all’audio su Spotify, mentre di seguito trovate le parole che compongono questo pezzo.





Testo Bolivia





Ho fatto un viaggio dentro a una stanza

Era più vicina la mia lontananza

Hai la pelle così morbida che

Potrei cascarci di nuovo

Perché

E’ un po’ tutto sbagliato

Perché?

Ho visto soffiare l’aria e con il tempo

Costruire muri o mulini a vento

Ed urlare il cambiamento

Rimanendo seduti

Sul divano di casa

Perché è un po’ tutto sbagliato

Perché?

È l’umanità che fa la differenza

Portami in Bolivia per cambiare testa

Portami in Bolivia per cambiare tutto

Spegnerò il telefono

Sarò libera, indipendente

Ma non ho, non ho bisogno di niente.

La Bolivia è uno dei più grandi produttori di quei cibi consumati da chi vuole fare una vita “sana” e “etica”, tipo l’avocado, la quinoa, le noci del Brasile. Diventando dei prodotti di massa stanno rivoluzionando drammaticamente l’ambiente e l’economia locale. Volevo accendere una lampadina su un certo atteggiamento, quello di chi vuole cambiare se stesso e salvare il mondo solo per facciata, per comodo, o per poter dire che lo sta facendo. Ignorando le conseguenze. Francesca Michielin – Rolling Stone Italia.

E pedalare al buio senza sosta

Giocare a nascondino nella foresta

Solo per sentirsi più leggeri

E non per davvero

C’è la gravita

Ma anche qui

C’è la gravità.

È l’umanità che fa la differenza

Portami in Bolivia per cambiare testa

Portami in Bolivia per cambiare tutto

Spegnerò il telefono

Sarò libera, indipendente

Ma non ho, non ho bisogno di niente.

Ma se puoi salvami dall’umidità

Della pioggia più insistente

Che entra nelle ossa della gente

Che si lamenta sempre

Che mangia male e crede a ciò che legge

È l’umanità che fa la differenza

Portami in Bolivia per cambiare testa

Portami in Bolivia per cambiare tutto

Spegnerò il telefono

Sarò libera, indipendente

Ma non ho, non ho bisogno di niente.

Non ho bisogno di niente.













