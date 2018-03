Nuova Ford Fiesta: la canzone della pubblicità 2018

E’ tornato in rotazione lo spot relativo alla nuova Ford Fiesta diesel o benzina più tecnologica di sempre, quello che dice “scrivi il messaggio a Sara. Mi Manchi. Invia.“, nel quale successivamente compare la scritta ” Vivi. Ogni. Attimo. Fiesta.”

Se il nome del modello e della bellissima modella sono a me ignoti, posso tuttavia dirvi qual è il titolo della canzone della pubblicità di questa automobile che, come da descrizione della stessa, vanta il SYNC 3 con touchescreen da 8”, per controllare il telefono e le app anche con comandi vocali, Lane Keeping Aid, il sistema di monitoraggio e mantenimento automatico della corsia, 2 telecamere, 3 radar e 12 sensori ultrasonici.

Nello spot in rotazione da marzo 2018, vediamo un ragazzo alla guida di una Fiesta rossa, che invia un messaggio alla fidanzata semplicemente parlando. Il messaggio viaggia fino a giungere al telefono della ragazza, che lo legge comodamente seduta nel letto.





E’ possibile vederla o rivederla direttamente nel canale Youtube Ford Italia cliccando sull’immagine.

Il titolo del brano è What You Do mentre il nome del cantante corrisponde a James Gillespie, artista semi-sconosciuto con base a Londra.

La canzone è stata pubblicata il 3 febbraio 2017 ed è già stata utilizzata per la precedente e identica campagna pubblicitaria del 2017. Audio – Download.