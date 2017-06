I Foo Fighters e il nuovo singolo Run: guarda il video (con testo e traduzione)

In data 1 giugno 2017 i Foo Fighters hanno rilasciato a sorpresa il nuovo singolo battezzato Run, disponibile nei negozi digitali dal giorno successivo.

Non è chiaro se la nuova canzone anticipi il rilascio di un nuovo progetto discografico della rock band americana, che farebbe seguito all’ultima fatica Sonic Highways (2014) ed all’EP “Saint Cecilia uscito l’anno successivo.





Niente male questo pezzo in rotazione radiofonica nazionale dal 1 giugno, una canzone scritta da Dave Grohl, che ha anche diretto l’epico video ufficiale, che guarda audacemente verso il futuro dei Foo Fighters.

Run è il nuovo monolitico singolo dell’estate, tanto melodico quanto mostruosamente forte, più degli standard del gruppo capitanato da Grohl.

Dal punto di vista del testo, l’inedito tratta tematiche dal sapore politico, invitando l’ascoltatore a scappare e a ribellarsi al sistema… Potete approfondire il tutto leggendo la traduzione e le parole in inglese che trovate in basso.

Il filmato mostra i componenti dalla band di Seattle in versione età avanzata, che si trovano in un’oppressiva casa di riposo nella quale si esibiscono davanti a diversi coetanei. Ad un certo punto, ascoltando la canzone scatta qualcosa nelle loro teste ed iniziano a ribellarsi e a spaccare tutto, per poi fuggire all’esterno della casa di riposo.

Questo pezzo è una bomba! Per accedere alla clip cliccate sull’immagine sottostante.

Run – Foo Fighters – Traduzione (Download)

Svegliati

Mettiti in salvo con me

Sveglia

Mettiti in salvo con me

In un’altra perfetta vita

In un’altra perfetta luce

Corriamo

scappiamo

Corriamo

I topi sono in folle sciaradapazza

Cosa farai?

I segugi sono all’inseguimento (o “a caccia”)

Ogni cosa viene cancellata

Che farai?

Mi serve un po’ di spazio per respirare

Puoi continuare a dormire

Se vuoi

Dicono che niente è gratis

Puoi fuggire con me

Se vuoi

Sì, puoi scappare con me

Se vuoi

Prima che il tempo scada

C’è un posto dove rifugiarci

Sveglia

Mettiti in salvo con me

Svegliati

Mettiti in salvo con me

In un’altra perfetta vita

In un’altra perfetta luce

Corriamo

scappiamo

Corriamo

Corri!

Link sponsorizzati









I segugi sono all’inseguimento

Ogni cosa viene cancellata

Che farai?

Mi serve un po’ di spazio per respirare

Puoi continuare a dormire

Se vuoi

Puoi fuggire con me

Se vuoi

Prima che il tempo scada

C’è un posto dove rifugiarci

Sveglia

Mettiti in salvo con me

Svegliati

Mettiti in salvo con me

In un’altra perfetta vita

In un’altra perfetta luce

Corriamo

scappiamo

Corriamo

Corri!

Sveglia

Mettiti in salvo con me

Svegliati

Mettiti in salvo con me

In un’altra perfetta vita

In un’altra perfetta luce

Corriamo

scappiamo

Corriamo

Corri!

Powered by NuoveCanzoni.com

Foo Fighters – Run testo

Wake up

Run for your life with me

Wake up

Run for your life with me

In another perfect life

In another perfect light

We run

We run

We run

The rats are on parade

Another mad charade

What you gonna do?

The hounds are on the chase

Everything’s erased

What you gonna do?

I need some room to breath

You can stay asleep

If you wanted to

They say that nothing’s free

You can run with me

If you wanted to

Yeah you can run with me

If you wanted to

Before the time runs out

There’s somewhere to run

Wake up

Run for your life with me

Wake up

Run for your life with me

In another perfect life

In another perfect light

We run

We run

We run

Run!

The hounds are on the chase

Everything’s erased

What you gonna do?

I need some room to breath

You can stay asleep

If you wanted to

You can run with me

If you wanted to

Before the time runs out

There’s somewhere to run

Wake up

Run for your life with me

Wake up

Run for your life with me

In another perfect life

In another perfect light

We run

We run

We run

Run!

Wake up

Run for your life with me

Wake up

Run for your life with me

In another perfect life

In another perfect light

We run

We run

We run

Run!

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi