Fly Project e il singolo Butterfly feat. Andra: video, testo e traduzione

Butterfly è il titolo dell’ultimo singolo dei Fly Project, pubblicato nella penisola a fine novembre 2016 per Roton Music Publishing e disponibile anche nella versione estesa (click sull’apposito link per accedere all’audio).

Questa canzone è anche inclusa nelle compilation DJ Selection 454, Top Hits 2017, Winter Dance Attack e Viva Snow Party Compilation Inverno 2017.

Molto carino il nuovo brano del duo rumeno formato da Tudor Ionescu e Dan Denes, tornano sulla cresta dell’onda grazie a questo pezzo deep house dalle sonorità molto orecchiabili: la dolce voce dell’emergente Andra, si mischia all’armoniosa linea di chitarra ed un “motivetto” che vi rimarrà impresso nella mente!

Disponibile dal 21 settembre 2016, il video ufficiale che accompagna la canzone, prodotta da Tudor Ionescu, Dan Denes, Marcel Cristian Treanta, Anastasia Sandu e Felix Dragos Popescu, è stato diretto da Alex Ceausu ed al momento in cui scrivo, vanta quasi undici milioni di visualizzazioni su Youtube.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Butterfly – Fly Project – Traduzione (Digital Download: il pacchetto include la versione Radio Edit e la Extended Version, ma i brani sono scaricabili anche singolarmente)

(X2)

Ti, ti troverò

Aspetta, resisti

Ho bisogno di altre ragioni

Per tornare a casa

[Andra]

Quando piango mi nascondo

Farfalla solitaria

Bye bye ninna nanna

Sto piangendo, sto morendo

Nascondere quando piango

Farfalla solitaria

Bye bye ninna nanna

Sto morendo ye eee

(X2)

La mia vita è un oceano

Va e viene

Sto prendendo una strada

Che nessuno conosce

[Andra]

Quando piango mi nascondo

Farfalla solitaria

Bye bye ninna nanna

Sto piangendo, sto morendo

Nascondere quando piango

Farfalla solitaria

Bye bye ninna nanna

Sto morendo ye eee

Chiamami quando me ne sarò andato, ye ye yeah

Parto da solo, ye ye yeah

Sognatore su strada, ye ye yeah

Nell’episodio finale

[Andra]

Ciao, ciao

Mi chiedo se sei solo

Ciao, ciao

Ti nascondi?

Stai voltando pagina?

Fly Project feat. Andra – Butterfly testo

(x2)

I’m, I’m gonna find you

Hold on, hold on

I need another reason

To come back home

[Andra]

I’m hiding when I cry

Lonely butterfly

Bye bye lullaby

I’m crying, I’m dying

Hiding when I cry

Lonely butterfly

Bye bye lullaby

I’m dying ye eee

(x2)

My life is an ocean

It comes and goes

I’m taking a highway

That no one knows

[Andra]

I’m hiding when I cry

Lonely butterfly

Bye bye lullaby

I’m crying, I’m dying

Hiding when I cry

Lonely butterfly

Bye bye lullaby

I’m dying ye eee

Call me when I’m gone, ye ye yeah

I’m leaving on my own, ye ye yeah

Dreamer on the road, ye ye yeah

The final episode

[Andra]

Hello, hello

I’ve been wondering if you’re alone

Hello, hello

Are you hiding?

Are you moving on?

















