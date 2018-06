Florence + The Machine – Big God: guarda il video del nuovo singolo + testo e traduzione

Il 19 giugno 2018 i Florence and The Machine hanno rilasciato la nuova canzone Big God, come terzo singolo estratto dal quarto album in studio High as Hope, in uscita il 29 giugno 2018.

Dopo “Sky Full of Song” e “Hunger“, la indie rock band inglese capitanata da Florence Welch ha reso disponibile questo bel pezzo, la quarta traccia in scaletta nell’atteso progetto, scritta con la collaborazione di Jamie Smith, con produzione di Emile Haynie, Brett Shawe la stessa Welch.

La canzone parla di un vuoto nell’anima, ma principalmente di qualcuno che non risponde ai messaggi della cantante, che a causa della persona che ama e che non la ricambia, non riesce nemmeno a dormire, così si rivolge a Dio…

Il video ufficiale è stato diretto da Autumn de Wilde, mentre le coreografie sono di Akram Khan e Florence Welch. PEr vederlo cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi.

Florence + The Machine – Big God testo e traduzione (Download)

[Chorus]

You need a big god

Big enough to hold your love

You need a big god

Big enough to fill you up

[Ritornello]

Ti serve un grande dio

Grande abbastanza da contenere il tuo amore

Hai bisogno di un grande dio

Abbastanza grande da riempirti

[Verse 1]

You keep me up at night

To my messages, you do not reply

You know I still like you the most

The best of the best and the worst of the worst

Well, you can never know

The places that I go

I still like you the most

You’ll always be my favorite ghost

[Strofa 1]

Mi tieni sveglio la notte

Ai miei messaggi, non rispondi

Sai che mi piaci ancora di più

Il migliori tra i migliori e il peggiore tra i peggiori

Beh, non puoi mai sapere

I posti nei quali andrò

Mi piaci ancora di più

Sarai sempre il mio fantasma preferito





[Chorus]

You need a big god

Big enough to hold your love

You need a big god

Big enough to fill you up

[Ritornello]

Ti serve un grande dio

Grande abbastanza da contenere il tuo amore

Hai bisogno di un grande dio

Abbastanza grande da riempirti

[Verse 2]

Sometimes I think it’s gettin’ better

And then it gets much worse

Is it just part of the process?

Well, Jesus Christ, it hurts

Though I know I should know better

Well, I can make this work

Is it just part of the process?

Well, Jesus Christ, Jesus Christ, it hurts

Jesus Christ, Jesus Christ, it hurts





[Strofa 2]

A volte penso che stia andando meglio

E poi la situazione peggiora

Fa parte del gioco?

Beh, Gesù Cristo, mi fa male

Anche se so che dovrei saperlo bene

Beh, ce la posso fare

Fa parte del gioco?

Beh, Gesù Cristo, Gesù Cristo, fa male

Gesù Cristo, Gesù Cristo, mi fa male

[Chorus]

You need a big god

Big enough to hold your love

You need a big god

Big enough to fill you up

[Ritornello]

Ti serve un grande dio

Grande abbastanza da contenere il tuo amore

Hai bisogno di un grande dio

Abbastanza grande da riempirti

[Instrumental bridge with harmonization]

[Outro]

Shower your affection, let it rain on me

And pull down the mountain, drag your cities to the sea

Shower your affection, let it rain on me

Don’t leave me on this white cliff

Let it slide down to the, slide down to the sea

Slide down to the, slide down to the sea

[Conclusione]

Bagnami col tuo affetto, lascia che piova su di me

E demolisci la montagna, trascina le tue città verso il mare

Bagnami col tuo affetto, lascia che piova su di me

Non lasciarmi su questa scogliera bianca

Lascia che scivoli verso il, scivoli verso il mare

Che scivoli verso il, scivoli verso il mare