Flo Rida – Sweet Sensation: traduzione testo e audio

Nasce dal sample di “Good Vibration” di Marky Mark ft. Funky Bunch (1991) il nuovo singolo del rapper Flo Rida che si intitola Sweet Sensation, pubblicato il 30 marzo 2018.

L’artista dona genialmente nuova linfa a questo classico musicale, originariamente firmato da Mark Wahlberg, Donnie Wahlberg, Amir Quadeer Shakir e Dan Hartman.

Per ascoltare la nuova canzone di Flo Rida cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere il testo che la compone.

Testo e traduzione (Download)

[Chorus]

It’s such a good vibration

It’s such a sweet sensation

You’re such a hot temptation

It’s such a sweet sensation

[Ritornello]

È una vibrazione così bella

È una sensazione così dolce

Sei proprio una tentazione hot

È una sensazione così dolce

[Verse 1]

I got the wild ones, high ones, fly ones

Do or die ones, even shy ones

Hook, one, two, get to me, they going through, back to me

Nobody do it like you do that for me

Sheesh, don’t blow half on the half top treats

Less talkin’, let’s ‘cation at South Beach

Do some loose, wassup, I broke the leash

Yeah, yeah, yeah

[Strofa 1]

Ho i selvaggi, quelli alti, quelli volanti

Quelli spregiudicati, anche quelli timidi

Gancio, uno, due, si avvicinano a me, stanno passando, tornano da me

Nessuno lo fa come lo faresti per me

Accidenti, [?]

Meno chiacchiere, facciamo una vacanza a South Beach

Fare segli spiccioli, come butta, ho rotto il guinzaglio

Si si si

[Pre-Chorus]

You got all three eyes on the prize

Right now, right now, right now

I got a real good thing on the rise

Right now, right now, right now

And it’s worth every bit of my time

Right now, right now, right now

I’m revved up, GTA

I’m tryna see you right now, what’s your ETA?

[Pre-Ritornello]

Hai tutti e tre gli occhi sulla preda

Adesso, adesso, adesso

Ho una bella cosa in crescita

Adesso, adesso, adesso

E vale ogni briciolo del mio tempo

Adesso, adesso, adesso

Sono su di giri, GTA

Sto cercando di vederti adesso, qual è il tuo tempo d’arrivo stimato?

[Chorus]

It’s such a good vibration

It’s such a sweet sensation

You’re such a hot temptation

It’s such a sweet sensation

[Ritornello]

È una vibrazione così bella

È una sensazione così dolce

Sei proprio una tentazione hot

È una sensazione così dolce





[Verse 2]

I got a payphone and a play phone

I gotta get it, baby, I could never stay long

I’m day one, hit ‘em with the A1, sauce

Since day one, not the A1s, false

It’s a vibe, it’s a vibe

Rockin’ the champagne flute, hit the lights

Feelin’ like a damn good time to be alive

You lookin’ like a snack, shawty, pull it to the side

[Strofa 2]

Ho un telefono pubblico e un telefono per giocare

Devo prenderlo, piccola, non potrei mai restare a lungo

Sono il primo giorno, li ho colpiti con l’A1s, salsa

Sin dal primo giorno, non l’A1s, falso

È una vibrazione, è una vibrazione

Agito i calici da champagne, spegni le luci

E’ uno di quei momenti in cui è bello essere vivo

Sembri uno spuntino, piccola, tiralo di lato

[Pre-Chorus]

You got all three eyes on the prize

Right now, right now, right now

I got a real good thing on the rise

Right now, right now, right now

And it’s worth every bit of my time

Right now, right now, right now

I’m revved up, GTA

I’m tryna see you right now, what’s your ETA?

[Pre-Ritornello]

Hai tutti e tre gli occhi sulla preda

Adesso, adesso, adesso

Ho una bella cosa in crescita

Adesso, adesso, adesso

E vale ogni briciolo del mio tempo

Adesso, adesso, adesso

Sono su di giri, GTA

Sto cercando di vederti adesso, qual è il tuo tempo d’arrivo stimato?

[Chorus]

It’s such a good vibration

It’s such a sweet sensation

You’re such a hot temptation

It’s such a sweet sensation





[Ritornello]

È una vibrazione così bella

È una sensazione così dolce

Sei proprio una tentazione hot

È una sensazione così dolce

[Post-Chorus]

It’s such a sweet sensation

It’s such a sweet sensation

[Post-Ritornello]

È una sensazione così dolce

È una sensazione così dolce

[Bridge]

Good vibration, oh

It’s such a sweet sensation, oh

Good vibration, oh

It’s such a sweet sensation, oh

[Ponte]

Buona vibrazione, oh

È una sensazione così dolce, oh

Buona vibrazione, oh

È una sensazione così dolce, oh

[Chorus]

It’s such a good vibration

It’s such a sweet sensation

You’re such a hot temptation

It’s such a sweet sensation

Good vibration

It’s such a sweet sensation

You’re such a hot temptation

It’s such a sweet sensation

[Ritornello]

È una vibrazione così bella

È una sensazione così dolce

Sei proprio una tentazione hot

È una sensazione così dolce

Buona vibrazione

È una sensazione così dolce

Sei proprio una tentazione hot

È una sensazione così dolce