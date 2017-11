Flo Rida & Maluma nel nuovo singolo Hola: audio, testo e traduzione

Il cantante, autore e rapper statunitense Tramar Lacel Dillard, in arte Flo Rida, vi presenta il nuovo scoppiettante singolo Hola, inciso in duetto con Maluma, uno degli artisti sudamericani più in voga del momento.

Scritta dagli interpreti con la collaborazione di Nija, con produzione di Space Primates & Smash David, la nuova canzone è disponibile dal 17 novembre 2017.





Lo sforna hit Flo Rida e il giovane cantautore colombiano, hanno unito le forze in questo potenziale tormentone, che come di consueto, dal punto di vista del testo (in inglese e spagnolo), racconta il corteggiamemto nei confronti di una bella donzella.

Presto sarà online il video ufficiale girato pochi giorni fa in Colombia e nell’attesa di vederlo, è possibile accedere all’audio direttamente su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole che compongono questo pezzo.

Flo Rida – Hola traduzione (Download)

[Introduzione: Maluma]

Ok, per cavalcare

Maluma, piccola

[Ritornello: Flo Rida]

Vorrei solo dire

Hei, hei-i

Dovremmo fare amicizia

Oh mio, oh mio Dio

Non parlo bene la tua lingua, ma

Ehi teso, hey tesoro

Non ho bisogno di alcuna traduzione, ma

Vieni subito qui e fai si che il tuo corpo dica, yeah yeah

[Strofa 1: Flo Rida]

Hola-la-la-la-la

Non so cosa dire

Come un lecca-lecca

Sì, è questo il tuo sapore

Più dolce di quello nel camioncino dei gelati

Sei un amuleto, mi porti fortuna (Oh)

Non serve davvero parlare troppo

Oh-oh, ma tu mi fai dire

[Pre-Ritornello: Flo Rida]

Non so il tuo nome al momento

Ma che deve cambiare adesso

Ti ho vista dall’altro lato della stanza (o “ho visto il tuo abito”)

E vorrei solo dire

[Ritornello: Flo Rida]

Hola, hola-la

Dovremmo fare amicizia

Oh mio, oh mio Dio

Non parlo bene la tua lingua, ma

Ehi teso, hey tesoro

Non serve alcuna traduzione, ma

Vieni subito qui e fai si che il tuo corpo dica, yeah yeah

[Post-Ritornello: Flo Rida]

Hola hola

Fai in modo che il tuo corpo dica

Hola hola

Fallo dire al tuo corpo

[Strofa 2: Maluma]

(Maluma, piccola)

Sei pura bontà

Guarda che bel fisico

Una modella in spiaggia

Con i suoi occhiali Gucci ottiene sempre, ottiene sempre ciò che vuole, sì

Vorrei conoscerti, dimmi come ti chiami

Vengo dalla Colombia, piccola, se vuoi giocare

Vorrei conoscerti, dimmi come ti chiami

Vengo dalla Colombia, piccola, se vuoi giocare

[Pre-Ritornello: Flo Rida]

Non so il tuo nome al momento

Ma che deve cambiare adesso

Ti ho vista dall’altro lato della stanza

E vorrei solo dire

[Ritornello: Maluma & Flo Rida]

Hola, hola-la

Voglio conocerti adesso

Oh mio, oh mio Dio

Anche se non mi capisci

Ehi teso, hey tesoro

Non serve alcuna traduzione, ma

Vieni subito qui e fai si che il tuo corpo esclami, yeah yeah

[Post-Ritornello: Flo Rida]

Hola hola

Fai in modo che il tuo corpo dica

Hola, hola (Dirty boy, baby)

Fallo dire al tuo corpo (Dirty boy)

Link sponsorizzati









[Ponte: Flo Rida]

Non parlo la tua lingua

Ma ragazza, adoro quel profumo

Adoro te con quel bel fondoschiena, sì

Quindi mollalo a rotazione

Sei qui nuovecanzoni.com in vacanza

E io sono qui per tentarti

Te l’ho messo addosso

Vediamo se ce la fai a prenderlo

[Ritornello: Flo Rida & Maluma]

Hola, hola-la (hola, hola)

Dovremmo fare amicizia

Oh mio, oh mio Dio (hola, hola)

Non parlo la tua lingua, ma

Ehi teso, hey tesoro (va bene, va bene, baby)

Non serve alcuna traduzione, ma

Vieni subito qui (Maluma, piccola)

E fai si che il tuo corpo esclami, yeah yeah

[Post-Ritornello: Flo Rida]

Hola, hola

Fai in modo che il tuo corpo dica

Hola, hola

Fai in modo che il tuo corpo dica

Hola, hola

Fai in modo che il tuo corpo dica

Hola, hola

Fallo dire al tuo corpo

Powered by NuoveCanzoni.com

Hola testo – Flo Rida ft. Maluma

[Intro: Maluma]

Alright, to ride

Maluma, baby

[Chorus: Flo Rida]

I just have to say

Hola, hola-la

We should get acquainted like

Oh my, oh my God

I don’t speak your language, but

Hey ma’, hey mama

Don’t need no translation, just

Come right here, and make your body say it, yeah yeah

[Verse 1: Flo Rida]

Hola-la-la-la-la

Don’t know what to say

Like a lollipop

Yeah, that’s how you taste

Sweeter than ones in the ice cream truck

You a charm, yeah you give me good luck (Oh)

Really no need to speak too much

Oh-oh, but you make me say

[Pre-Chorus: Flo Rida]

Don’t know your name right now

But that need to change right now

I saw you across the room (or ” Saw your costume”)

And I just have to say

[Chorus: Flo Rida]

Hola, hola-la

We should get acquainted like

Oh my, oh my God

I don’t speak your language, but

Hey ma’, hey mama

Don’t need no translation, just

Come right here, and make your body say it, yeah yeah

[Post-Chorus: Flo Rida]

Hola, hola

Make your body say

Hola, hola

Make your body say

[Verse 2: Maluma]

(Maluma, baby)

Eres sabrosura pura

Mira qué linda figura

Modela en la orilla de la playa

Con su gafitas Gucci nunca, nunca falla, yeah

Te quiero conocer, tell me what’s your name

Vengo de Colombia, baby, if you wanna play

Te quiero conocer, tell me what’s your name

Vengo de Colombia, baby, if you wanna play

[Pre-Chorus: Flo Rida]

Don’t know your name right now

But that need to change right now

I saw you across the room (or ” Saw your costume”)

And I just have to say

[Chorus: Maluma & Flo Rida]

Hola, hola-la

Quiero conocerte ya

Oh my, oh my God

Aunque no me entiendas voy

Hey ma’, hey mama

Don’t need no translation, just

Come right here, and make your body say it, yeah yeah

[Post-Chorus: Flo Rida]

Hola, hola

Make your body say

Hola, hola (Dirty boy, baby)

Make your body say (Dirty boy)

[Bridge: Flo Rida]

I don’t speak your language

But girl, I love that fragrance

You with all that ass, yes

So drop it in rotation

You here for vacation

And I’m here for temptation

I’ma put it on you

Let’s see if you can take it

[Chorus: Flo Rida & Maluma]

Hola, hola-la (hola, hola)

We should get acquainted like

Oh my, oh my God (hola, hola)

I don’t speak your language, but

Hey ma’, hey mama (alright, alright, baby)

Don’t need no translation, just

Come right here (Maluma, baby)

And make your body say, yeah yeah

[Post-Chorus: Flo Rida]

Hola, hola

Make your body say

Hola, hola

Make your body say

Hola, hola

Make your body say

Hola, hola

Make your body say

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi