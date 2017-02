Prince Royce e il nuovo album Five in uscita: i titoli delle canzoni e gli “ospiti”

Il 24 febbraio 2017 esce l’atteso quinto studio album del cantautore statunitense Prince Royce che si intitola Five, interessante disco disponibile nel CD standard e deluxe, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

L’uscita del progetto di inediti, che propone dodici canzoni nella versione standard e diciotto in quella deluxe, è stata anticipata dai singoli Culpa al Corazon, La Carretera, Moneda, Deja Vu ed i promozionali Dilema e Ganas Locas.

A distanza di quasi 2 anni e mezzo dall’ultima fatica discografica Double Vision, il 28enne cantautore di origine newyorkese e dominicana, soprannominato dai suoi fan come il Principe della bachata, è pronto a stupire con quest’opera, che vede la partecipazioni di guest star quali Shakira, Farruko, Zendaya, Chris Brown, Gerardo Ortíz, Gente de Zona e Arturo Sandoval.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli di tutti i brani presenti in Five by Prince Royce.

Tracklist Five – Prince Royce album

(Lo trovi su Amazon nelle seguenti versioni: Audio CD, CD Deluxe, Download, Download Edizione Deluxe)

Edizione Standard

No Te Olvides Culpa al Corazón Dilema La Carretera Ganas Locas feat. Farruko Deja vu ft. Shakira Asalto Just As I Am (Spiff TV feat. Prince Royce & Chris Brown) Amor Prohibido Moneda feat. Gerardo Ortíz X feat. Zendaya Tumbao feat. Gente de Zona & Arturo Sandoval

Bonus Tracks (Edizione Deluxe)

13. Te Necesito 4:07

14. Cuchi Cuchi 3:56

15. Aquel Idiota 3:47

16. Libérame 3:27

17. Mírame 3:45

18. No Creo en el Amor 4:24













