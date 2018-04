Finley – Tutto quello che ho: audio e testo della canzone ufficiale Sky Sport del mondiale 2018 di Formula 1

Sky Sport ha ingaggiato i Finley per la canzone ufficiale del mondiale 2018 di Formula 1, in onda sul canale 2017.

E’ questo bel brano scritto dagli stessi Finley prodotto da Gruppo Randa a fare da sigla al campionato 2018 di F1, iniziato lo scorso 25 marzo in Australia.

Il gruppo lombardo composto da Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso), ha sfornato una canzone adatta allo scopo: raccontare i brividi, l’adrenalina, la velocità e il ritmo della Formula 1, mettendosi nei panni di un pilota, provando a entrare nella sua testa al fine di raccontare le sue emozioni, le sue motivazioni e i suoi timori.

E’ stata la passione per i motori a spingere la band a mettersi alla prova, scrivendo e incidendo un pezzo che racconti i brividi di questo sport, ma il brano ha anche un secondo messaggio: quello di non arrendersi e di non sentirsi mai appagati.

Testo Tutto quello che ho (Download)

L’asfalto che brucia

lo senti il rumore

di un cuore che pulsa

più di questo motore.

Una vita che passa

in un solo secondo

c’è soltanto una strada che porta

fino al centro del mondo.

Tutto quello che ho

in mezzo a tutto questo bel casino

è un motivo per sentirmi vivo

è un motivo per sentirmi vivo

tutto quello che ho

il sangue che mi arriva dritto al cuore

l’ossigeno che spinge a respirare

è una ragione grande come il mare

come il mare.

L’asfalto che brucia

lo senti il rumore

di una vita che scorre

sul retrovisore

nella testa ho una giungla

non si torna più indietro

fino all’ultima curva si resta

con il fiato sospeso.

Tutto quello che ho

in mezzo a tutto questo bel casino

è un motivo per sentirmi vivo

è un motivo per sentirmi vivo

tutto quello che ho

il sangue che mi arriva dritto al cuore

l’ossigeno che spinge a respirare

è una ragione grande come il mare.

Per ogni sbaglio che non hai capito

per ogni volta che hai ricominciato

per ogni giorno che hai vissuto

per ogni lacrima che hai versato

per ogni strada senza direzione

per ogni slancio senza esitazione

c’è una ragione grande come il mare

una ragione grande come il mare.

Tutto quello che ho.

Tutto quello che ho

in mezzo a tutto questo bel casino

è un motivo per sentirmi vivo

è un motivo per sentirmi vivo

tutto quello che ho

il sangue che mi arriva dritto al cuore

l’ossigeno che spinge a respirare

è una ragione grande come il mare

come il mare.

Tutto quello che ho.