Fifth Harmony: guarda il video del nuovo singolo Angel (+ testo e traduzione)

A poco meno di due settimane dal rilascio del terzo album in studio, le Fifth Harmony hanno pubblicato il nuovo brano che si intitola Angel.

Dopo il deludente Down, la girl band statunitense cerca di rilanciare la terza era discografica con questa canzone, firmata e prodotta da Skrillex e Poo Bear.

Il brano è stato rilasciato il 10 agosto e dal giorno dopo è disponibile il video ufficiale diretto da David Camarena.

Nel filmato, le quattro componenti del gruppo interpretano ancora una volta il ruolo di seducenti ragazze, che appaiono in sogno ad un uomo… Il testo della canzone, che potete leggere scorrendo la pagina, è infatti rivolto a un ragazzo, un ex-amante, del quale le Fifth Harmony si prendono gioco.

Fifth Harmony – Angel traduzione (Download)

[Introduzione: Normani & Lauren]

Chi ha detto che sono un angelo?

Chi ha mai detto che sono un angioletto?

Oh yeah

[Strofa 1: Normani]

Siamo stati insieme solo un momento, nulla di serio

Non ci ho mai prestato alcuna attenzione

Ho messo tutto alle spalle, al contrario tuo (o “fai attenzione”)

Tutto questo mi scuote, ah

Avresti dovuto mantenere la tua parola

Avrei dovuto avere un motivo per mantenere la mia (parola)

Eri troppo incoerente

Tutto questo mi scuote, ah

[Pre-Ritornello: Lauren]

Non avrei mai dovuto oltrepassare il limite con te

Andava tutto bene, stavo solo bevendo qualcosa con te

Sono troppo giovane per una relazione seria

Non volevo passare la mia vita al telefono con te

Bisogna andare a 100 con te

La me originale non avrebbe mai fatto sesso con te

E stavo cominciando a farlo

[Ritornello: Dinah, (Lauren) & Ally]

Chi ha detto che sono un angelo?

Chi ha mai detto che sono un angelo? (oh yeah)

Quando mi guardi, cosa vedi?

Apri gli occhi, sono più brillante di quanto tu potrai mai essere

Chi ha mai detto che sono un angelo?

[Strofa 2: Ally]

Yeah, non mentirò e dillo che non mento

Yeah, potrei aver detto qualche bugia, yeah

Non mentirò e dillo che ci non ho provato

Ma vali solo qualche tentativo, yeah

Star dell’atletica, pensi di gestire queste strade (dovrebbe significare qualcosa del tipo “essere al comando-comandare”)

Non sei l’unico a esserlo

Gli altri guadagnano terreno come se io indossassi solo scarpette, yeah

[Pre-Ritornello: Dinah]

Non avrei mai dovuto oltrepassare il limite con te

Andava tutto bene, stavo solo bevendo qualcosa con te

Sono troppo giovane per una relazione seria

Non volevo passare la mia vita al telefono con te

Bisogna andare a 100 con te

La me originale non avrebbe mai fatto sesso con te

E stavo cominciando a farlo

[Ritornello: Dinah, (Normani, Ally), Dinah & Normani, & Tutte]

Chi ha mai detto che sono un angelo? (Ma ti eri sbagliato, oh yeah)

Chi ha detto che sono un angelo? (Oh, io non sono un angelo, quando mi guardi)

Quando mi guardi, cosa vedi?

Apri gli occhi, sono più brillante di quanto tu potrai mai essere

Chi ha mai detto che sono un angelo?

Chi ha detto che sono, un angelo?

[Ritornello: Normani, Dinah, Entrambe & (Lauren)]

Chi ha mai detto che sono un angelo? (Chi ha detto che sono un angelo?

Non sai chi sono, sono tutt’altro che un angelo)

Chi ha detto che sono un angelo? Oh yeah

(Non aveva tempo, non aveva tempo per capire chi sono

Quando mi guardi)

Quando mi guardi, cosa vedi? (Cosa vedi?)

Apri gli occhi, sono più brillante di quanto tu potrai mai essere

Chi ha detto che sono un angelo?

(Chi ha detto che sono un, un angelo? Oh)

Angel – Fifth Harmony – Testo

[Intro: Normani & Lauren]

Who said I was an angel?

Who said I was an angel?

Oh yeah

[Verse 1: Normani]

We was just a moment, nothing serious

Never really paid you no mind

Dropped the back side, you’re paying attention

Shakin’ all that, ah

Should’ve never not kept your word

Woulda had a reason to keep mine

You was too inconsistent

Shakin’ all that, ah

[Pre-Chorus: Lauren]

Should’ve never crossed that line with ya

Everything was cool, just drinkin’ with ya

Way too young to be up in cuffs

Wasn’t tryna spend my life on the phone with ya

Gotta keep it on one hundred with ya

The original me wouldn’t fuck with ya

And I was beginning to fuck with ya

[Chorus: Dinah, (Lauren) & Ally]

Who said I was an angel?

Who said I was an angel? (oh yeah)

When you look at me, what do you see?

Open your eyes, I’m more brilliant than you’ll ever be

Who said I was an angel?

[Verse 2: Ally]

Yeah, won’t lie and say I don’t lie

Yeah, I might’ve told a few lies, yeah

Won’t lie and say I didn’t try

But you’re only worth a few tries, yeah

Track star, think you’re running these streets

You ain’t the only one running the streets

They’re making ground like I only wear cleats, yeah

[Pre-Chorus: Dinah]

Should’ve never crossed that line with ya

Everything was cool, just drinkin’ with ya

Way too young to be up in cuffs

Wasn’t tryna spend my life on the phone with ya

Gotta keep it on one hundred with ya

The original me wouldn’t fuck with ya

And I was beginning to fuck with ya

[Chorus: Dinah, (Normani, Ally), Dinah & Normani, & All]

Who said I was an angel? (But you was wrong, oh yeah)

Who said I was an angel? (Oh, I’m no angel, when you look at me)

When you look at me, what do you see?

Open your eyes, I’m more brilliant than you’ll ever be

Who said I was an angel?

Who said I was, an angel?

[Chorus: Normani, Dinah, Both & (Lauren)]

Who said I was an angel? (Who said I was an angel?

Didn’t know the real me, I’m far from an angel)

Who said I was an angel? Oh, yeah

(Never took the time out, never had time to figure me out

When you look at me)

When you look at me, what do you see? (What do you see?)

Open your eyes, I’m more brilliant than you’ll ever be

Who said I was an angel?

(Who said I was a, an angel? Oh)

















