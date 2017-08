Fifth Harmony – in uscita il nuovo album omonimo: titoli delle canzoni e copertina

Si intitola Fifth Harmony il terzo album in studio del gruppo femminile statunitense composto da Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane e Lauren Jauregui, orfane di Camila Cabello che da tempo ha lasciato le colleghe per intraprendere l’avventura da solista.

A distanza di un anno e tre mesi dall’ultima fortunata fatica discografica 7/27, le Fifth Harmony, che potremmo ormai chiamare Fourth Harmony, tornano alla ribalta con quest’atteso progetto, anticipato dal poco incisivo singolo Down ft. Gucci Mane, unico ospite del disco, da poche ore disponibile in pre-order nel classico CD.

L’album è stato prodotto da Joshua Coleman, aka Ammo e da Dallas Koehlke, in arte DallasK.

Al suo interno sono presenti un totale di dieci nuove canzoni e ci si augura che i nove brani ancora tutti da scoprire, non siano come il primo estratto, a mio parere molto deludente e di scarsa qualità, rispetto al materiale rilasciato precedentemente dalla girl band americana.

Quella che vedete in basso è la copertina frontale del progetto e dopo di essa potete leggere i titoli delle altre nove tracks che lo compongono.

Tracklist Fifth Harmony – Fifth Harmony album (Reperibile su Amazon nel formato Audio CD – Download)

Down feat. Gucci Mane He Like That Sauced Up Make You Mad Deliver Lonely Night Don’t Say You Love Me Angel Messy Bridges













