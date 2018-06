Felizia K – Chameleon Girl è il singolo d’esordio: video, testo e traduzione

Felizia K, al secolo Felicia Kure, ha appena 15 anni, viene dalla svezia e Chameleon Girl è il singolo d’esordio, disponibile in streaming e download digitale dal 4 maggio 2018.

Questa nuova e piacevole canzone pop, è stata scritta da Jörgen Elofsson e secondo molti è la colonna sonora perfetta dell’estate ormai alle porte.

Il video ufficiale è stato diretto da Carl Johan Listherby ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Testo (Download)

[Verse 1]

Doesn’t matter where you come from

Keep banging on the drum drum

Make everybody notice

If you’re gonna do this

Make it international

Nothing is impossible

Bundle up the passion

And turn it into fashion

[Pre-Chorus]

Come on, come on, come on, come on, hey

Come on, come on, come on, come on, hey

Get outta your head

Get outta bed, my mama said

[Chorus]

Chameleon, chameleon girl

All the colors, all the colors in the world

So beautiful, why don’t you go chasing the rainbow?

Chameleon, chameleon girl

All the colors, all the colors in the world

So beautiful, why don’t you go chasing the rainbow?

[Post-Chorus]

My mama said

Chasing the rainbow

Chasing the rainbow

Chameleon, chameleon girl

All the colors, all the colors in the world

So beautiful, why don’t you go chasing the rainbow?

My mama said

[Verse 2]

Wanna say it? Say it louder

Wanna bang it? Bang it harder

Make everybody notice

If you’re gonna do this

Sassy ladies, make it bold

Classy ladies, make it gold gold gold

[Pre-Chorus]

Come on, come on, come on, come on, hey

Come on, come on, come on, come on, hey

Get outta your head

Get outta bed, my mama said

[Chorus]

Chameleon, chameleon girl

All the colors, all the colors in the world

So beautiful, why don’t you go chasing the rainbow?

Chameleon, chameleon girl

All the colors, all the colors in the world

So beautiful, why don’t you go chasing the rainbow?

[Post-Chorus]

My mama said

Chasing the rainbow

Chasing the rainbow

Chameleon, chameleon girl

All the colors, all the colors in the world

So beautiful, why don’t you go chasing the rainbow?

Chasing the rainbow

Chasing the rainbow





[Bridge]

Doesn’t matter where you come from

Keep banging on the drum drum

Make everybody notice

If you’re gonna do this

[Chorus]

Chameleon, chameleon girl

All the colors, all the colors in the world

So beautiful, why don’t you go chasing the rainbow?

(Chasing the rainbow)

Chameleon, chameleon girl

All the colors, all the colors in the world

(So beautiful)

So beautiful, why don’t you go chasing the rainbow?

Chameleon, chameleon girl

All the colors, all the colors in the world

(All the colors in the world)

So beautiful, why don’t you go chasing the rainbow?

Chameleon, chameleon girl

All the colors, all the colors in the world

So beautiful, why don’t you go chasing the rainbow?

(Chasing the rainbow)