Felix Jaehn feat. Hearts & Colors e Adam Trigger – Like A Riddle: video ufficiale testo e traduzione

Like A Riddle è il nuovo singolo di Felix Jaehn feat. Hearts & Colors e Adam Trigger, pubblicato il 6 ottobre 2017, anche nella versione Extended Mix.

Il Dj e produttore tedesco classe 1994 torna alla ribalta con quest’orecchiabile canzone, scritta con la collaborazione di Adam Trigger, Florent Hugel, Patrik Jean, Aiko Rohd & Steven Bashir e prodotta insieme a Aiko Rohd.





Il video ufficiale è stato diretto da Toyah Diebel & Niels Münter per Pretty Ugly Motion Pictures:

Nel video volevo raccontare una storia che rispecchia gli alti e bassi in un rapporto di coppia, sulle note del singolo che evoca una sensazione veramente positiva. Vorrei che tutti lo guardino, si alzino ed inizino a ballare ed a lasciare andare tutti i problemi, almeno in quel momento.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono questo pezzo.

Felix Jaehn – Like A Riddle traduzione (Download – Extended Mix)

[Strofa 1]

Ultimamente c’è qualcosa di diverso nel modo in cui mi guardi

Però sto cercando di capire le cose, perché non mi dici come stanno?

Canto questo per te, no, solo Dio sa che ci ho provato

Non è una mia decisione quella di mantenere le distanze

Ora, potrebbe essere che ci abbia

[Pre-Ritornello]

Provato, provato, provato

Un po’ troppe volte

[Ritornello]

Non lo sai che l’amore non è un indovinello?

Na-na-na-na-na-na

Mi butta giù, solo un po’

Possiamo incontrarci al centro?

Perché l’amore non è un indovinello

Na-na-na-na-na-na

Fammi sapere se ci stai

Perché non riesco a capire cosa diavolo vuoi

[Drop]

L’amore, na-na-na-na, yay

Perché l’amore non è un indovinello

L’amore, na-na-na-na, yay

Perché non riesco a capire cosa diavolo vuoi

[Strofa 2]

Questa situazione è stata creata da te, perché sei così complicata?

Si può dire che sono impaziente, sono stufo di aspettare

E vedo di comunicare con te, no, solo Dio sa che ci ho provato

Ogni conversazione nuovecanzoni.com sembra uguale

Ora, potrebbe essere che ci abbia

[Pre-Ritornello]

Provato, provato, provato

Un po’ troppe volte

[Ritornello]

Non lo sai che l’amore non è un indovinello?

Na-na-na-na-na-na

Mi butta giù, solo un po’

Possiamo incontrarci al centro?

Perché l’amore non è un indovinello

Na-na-na-na-na-na

Fammi sapere se ci stai

Perché non riesco a capire cosa diavolo vuoi

[Drop]

L’amore, na-na-na-na, yay

Perché l’amore non è un indovinello

L’amore, na-na-na-na, yay

Perché non riesco a capire cosa diavolo vuoi

[Ponte]

Non capisco, non capisco, cosa vuoi?

Non capisco, non capisco, cosa vuoi?

Non capisco, non capisco, cosa vuoi?

Cosa vuoi?

[Ritornello]

Perché baby, l’amore non è un indovinello

Na-na-na-na-na-na

Mi butta giù, solo un po’

Possiamo incontrarci in centro?

Perché l’amore non è un indovinello

Na-na-na-na-na-na

Fammi sapere se ci stai

Perché non riesco a capire cosa diavolo vuoi

[Drop]

Cosa vuoi? Na-na-na-na, yay

Perché l’amore non è un indovinello

L’amore, na-na-na-na, yay

Perché non riesco a capire cosa diavolo vuoi

Like A Riddle testo

[Verse 1]

There is something different in the way you’re looking at me lately

I’m trying to figure out the way though, why won’t you say it?

Sing this for you, no, Lord knows I’ve tried

It’s not my decision to keep the distance

Now, could it be that I have

[Pre-Chorus]

Tried, tried, tried

One too many times

[Chorus]

Don’t you know that love ain’t used like a riddle?

Na-na-na-na-na-na

Hold me down, just a little

Can we meet in the middle?

‘Cause love ain’t used like a riddle

Na-na-na-na-na-na

Let me know if you in it

‘Cause I can’t tell just what the hell you want

[Drop]

Love, na-na-na-na-na, yay

‘Cause love ain’t used like a riddle

Love, na-na-na-na-na, yay

‘Cause I can’t tell just what the hell you want

[Verse 2]

How’s this situation your creation, why so complicated?

It’s safe to say that I’m impatient, I’ve grown tired of waiting

And see the get through to you, no, Lord knows I’ve tried

Every conversation sounds the same

Now, could it be that I have

[Pre-Chorus]

Tried, tried, tried

One too many times

[Chorus]

Don’t you know that love ain’t used like a riddle?

Na-na-na-na-na-na

Hold me down, just a little

Can we meet in the middle?

‘Cause love ain’t used like a riddle

Na-na-na-na-na-na

Let me know if you in it

‘Cause I can’t tell just what the hell you want

[Drop]

Love, na-na-na-na-na, yay

‘Cause love ain’t used like a riddle

Love, na-na-na-na-na, yay

‘Cause I can’t tell just what the hell you want

[Bridge]

I don’t get it, I don’t get it, what you want?

I don’t get it, I don’t get it, what you want?

I don’t get it, I don’t get it, what you want?

What you want?

[Chorus]

‘Cause baby, love ain’t used like a riddle

Na-na-na-na-na-na

Hold me down, just a little

Can we meet in the middle?

‘Cause love ain’t used like a riddle

Na-na-na-na-na-na

Let me know if you in it

‘Cause I can’t tell just what the hell you want

[Drop]

What do you want? Na-na-na-na-na, yay

‘Cause love ain’t used like a riddle

Love, na-na-na-na-na, yay

‘Cause I can’t tell just what the hell you want

















