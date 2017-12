Fedez – ascolta la nuova canzone “Le palle di Natale” + testo + video

Aggiornamento: è uscito il video del brano, il cui intero ricavato verrà donato all’associazione “NOI PER GLI ANIMALI ONLUS”. Nel filmato vediamo dei tenerissimi cagnolini e il testo.

Fedez “regala” ai numerosissimi supporters un inedito natalizio battezzato “Le palle di Natale”, disponibile in streaming e nei digital store dal 22 dicembre 2017.





Dopo l’annuncio a sorpresa di ieri sui social network, ecco a voi questa canzone molto semplice ma di grande effetto, che arriva dopo “Favorisca i sentimenti”, un altro pezzo di successo inciso senza l’amico e collega J-AX.

Le palle di Natale è un brano romantico a tema natalizio, che anticipa un 2018 molto importante per il rapper, che il prossimo aprile potrà abbracciare il suo primogenito Leone, mentre il 1° giugno si esibirà in un importante concerto che avrà luogo allo stato S. Siro di Milano.

Cliccando sulla copertina in basso accedete all’audio su Spotify, mentre a seguire potete leggere le parole che compongono questo pezzo.

Le palle di Natale – Fedez – Testo (Download)

Mi ha appeso li… come le palle di Natale

Era lunedì, c’era l’inferno in tangenziale

Quindi troverò un motivo per dimenticare

Di avere un gran talento ma nel litigare

Ma che Natale è

Se tu non sei con me.

Ma non ci si può ubriacare con il frigobar

Questo jagermeister non mi basterà

Io che ho perso i pomeriggi dentro a quell’Ikea

Volevo anche sposarti ma ho cambiato idea

[t’immagini ca**o]

Ma che Natale è.

Mi hai messo li… come una cosa da buttare

Sembra un telefilm, ma che finisce sempre male

Quindi troverò un motivo per andare al mare

Per mandare giù un bicchiere prima di affogare

Ma che Natale è

Se tu non sei con me.

Ma non ci si può ubriacare con il frigobar

Questo jagermeister non mi basterà

Io che ho perso i pomeriggi dentro a quell’Ikea

Volevo anche sposarti ma ho cambiato idea

Ma che Natale è

Se tu non sei con me

Ma che Natale è

Se tu non sei con me

















