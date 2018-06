Federico Scavo – ascolta il nuovo singolo Blow It (con testo e traduzione)

Il dj e produttore fiorentino Federico Scavo vi presenta il nuovo singolo Blow It, disponibile in streaming e nei digital store dall’8 giugno 2018 via D:Vision, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Il Re della House Music made in Italy per eccellenza, ci propone la versione cantata (da chi?) della hit del 2011 Strump, che in Italia venne certificata Oro.

Il risultato finale è a parer mio molto interessante, perché questo pezzo è fresco, allegro, ballabile e adatto all’estate ormai alle porte.

Per ascoltarlo su Spotify cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere i testi.

Blow It testo e traduzione – Federico Scavo (Download)

Come boy, gimme that trumpet blow

If you work good, we might just blow it

Vieni tesoro, dammi quel colpo di tromba

Se lo fai bene, potremmo semplicemente farla esplodere

Too many men, too many men

Wanna step to me with no qualification

But are you good inna de dance

Too many gal, too many gal

Wanna twerk it, but get no connection

Can you get lost inna de dance.





Troppi uomini, troppi uomini

Vogliono sfidarmi senza qualifica (o “senza averne i mezzi”)

Ma sei bravo a ballare

Troppe ragazze, troppe ragazze

Vogliono twerkare, ma senza trasmettere nulla

Puoi perderti nel ballo

Gotta move it with the trumpet, trumpet,

If you wanna be my man now, man now.

On the floor you gotta jump it, jump it,

Cos I wanna get down now, down now.

Gotta wine it with the trumpet, trumpet

If you wanna be my man now, man now

On the floor your gotta work it, work it

You gotta do it for the crowd now, crowd now

Hey!

Bisogna muoverlo con la tromba, la tromba

Se vuoi essere il mio uomo ora, uomo ora

Per terra devi saltarlo, saltarlo,

Perché voglio scendere adesso, adesso.

Devi ballarlo con la tromba, la tromba

Se vuoi essere il mio uomo ora, uomo ora

Per terra devi lavorarci, lavorarci

Devi farlo per la folla ora, folla adesso

Hey!

Now my man, my man

Could dance the paint off the floor and get your attention

Energy lifting up de dance

My man, my man

Could wine up slow so nice give de girl hypertension.

We a get lost inna de dance.





Ora amico mio, amico mio

Potrebbe ballare la vernice dal pavimento e attirare l’attenzione

Energia che alza il ballo

Amico, amico mio

Potresti ballare lentamente così bene da trasmettere l’ipertensione alla ragazza.

Ci perdiamo nel ballo

Gotta move it with the trumpet, trumpet,

If you wanna be my man now, man now.

On the floor you gotta jump it, jump it,

Cos I wanna get down now, down now.

Gotta wine it with the trumpet, trumpet

If you wanna be my man now, man now

On the floor your gotta work it, work it

You gotta do it for the crowd now, crowd now

Hey!

Bisogna muoverlo con la tromba, la tromba

Se vuoi essere il mio uomo ora, uomo ora

Per terra devi saltarlo, saltarlo,

Perché voglio scendere adesso, adesso.

Devi ballarlo con la tromba, la tromba

Se vuoi essere il mio uomo ora, uomo ora

Per terra devi lavorarci, lavorarci

Devi farlo per la folla ora, folla adesso

Hey!

Come boy, gimme that trumpet blow

If you work good, we might just blow it

Vieni tesoro, dammi quel colpo di tromba

Se lo fai bene, potremmo semplicemente farla esplodere