Federica Carta – Quanta Vita Serve: testo del nuovo brano

Dal 29 marzo è disponibile nei digital store la nuova canzone di Federica Carta che si intitola Quanta Vita Serve.

Ad anticipare l’uscita dell’album “Molto più di un film” (CD – CD Edizione Autografata – Download), che vedrà la luce il prossimo 13 aprile, ci hanno pensato la title track Molto più di un film, Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore ed ora questa canzone, che al momento in cui scrivo non è ancora possibile ascoltare (se non l’anteprima di mezzo minuto), a meno che non decidiate di acquistarla.

Ricordiamo che nel disco prodotto da Dario Faini, Antonio Filippelli e Andrea Rigonat, saranno presenti undici inediti.

Quando sarà disponibile l’audio, non esiteremo ad inserire il link all’ascolto.





Testo Quanta Vita Serve (Download)

Non si parlano la gioia e la tua assenza

ho imparato che divento vulnerabile

quando tutto gira intorno a una speranza

che mi lascia sospesa

ho provato a dire non mi importa niente

ma i miei occhi sanno che non è così

e ho cercato di sparire tra la gente

ma non passa ancora

quanta vita serve per dimenticarti

per spostarti solo di un millimetro

fuori dal mio centro, fuori dai ricordi

dove la tua voce non arriva più

quanta vita serve per andare avanti

e cercare nuove mani e non le tue

quanta vita serve per innamorarti di nuovo

di me

di me

di me

di me

quando abbiamo perso il fragile equilibrio

tra il volersi troppo e non volersi più

ora c’è una cosa sola che ti invidio

tu riesci ad ascoltare

quanta vita serve per dimenticarti

per spostarti solo di un millimetro

fuori dal mio centro, fuori dai ricordi

dove il tuo sorriso non mi uccide più

quanta vita serve per andare avanti

e cercare nuove mani e non le tue

quanta vita serve per innamorarti di nuovo

di me

resta almeno che la colpa non è di nessuno

e che qualcosa resta quando si va via

allora se domani arriverà qualcuno

a chiedermi quando ho imparata a fingere di farne a meno

di te

ho respirato un piccolo pensiero

che torna certe sere e non ci pensi più

quanta vita serve per dimenticarti

per spostarti solo di un millimetro

fuori dal mio centro, fuori dai ricordi

quanta vita serve per andare avanti

e cercare nuove mani e non le tue

quanta vita serve per innamorarti di nuovo

di me

di me

di me

di me