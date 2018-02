Federica Carta: ascolta il nuovo brano “Molto più di un film” + testo (dal 5 febbraio il video)

Si intitola “Molto più di un film” il nuovo singolo di Federica Carta, pubblicato il 1° febbraio 2018 via Universal Music Italia.

E’ un periodo meraviglioso per la cantante classe 1999, finalista ad Amici 16, che avrà un 2018 ricco di impegni su più fronti: come artista, cantautrice, performer live e conduttrice TV, nello specifico di Top Music, il nuovo programma di Rai Gulp dedicato alla classifica Fimi (le classifiche della musica più venduta in Italia, secondo i dati GfK Music/Fimi), in onda dal 28 gennaio. La nuovissima trasmissione verrà trasmessa ogni domenica alle 14.05.









Dopo il duetto con il rapper Shade sulle note di “Irraggiungibile”, brano certificato Platino che ha riscosso e che continua a riscuotere molto successo, la bella e talentuosa Federica rilascia quest’orecchiabile canzone, che fa da apripista al secondo album in studio che vedrà la luce questa primavera, a poco meno di un anno dall’uscita dell’album d’esordio certificato Oro.

Trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 2 febbraio, il nuovo brano, primo tassello della seconda era discografica, è stato scritto e composto dalla stessa Federica con la collaborazione di Giulia Anania e Marta Venturini.

Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.

La canzone è veramente niente male e per quel che concerne il significato, secondo il mio punto di vista parla dell’incredibile ascesa di Fede nel mondo dello spettacolo. La diciannovenne ha infatti realizzato il sogno di diventare una cantante molto amata ed il tutto in brevissimo tempo.

In attesa del videoclip, che verrà reso disponibile il prossimo 5 febbraio, è possibile vedere una breve anteprima cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che compongono questo pezzo.

Testo Molto più di un film – Federica Carta (Download)

Ohh Ohhhh, oh ohhhh, oh ohhhh ohhhh

[Strofa 1]

La verità

è che non so come sono arrivata qua

avevo solo un pianoforte e un cuore rotto

era il mio passaporto e volavo

chiudendo gli occhi.

La musica (ohhhh)

è un treno che mi porta in mille città

mi chiama un sogno e io mi spingo più lontano

perdendo la tua mano

un salto

e poi tocco il cielo.

[Ritornello]

Tenendomi più forte

che non finisci qui

ogni emozione è molto più è molto più di un film

puntando all’orizzonte

che non finisci qui

ogni conquista è molto più è molto più di un film.

Ohh Ohhhh, oh ohhhh, oh ohhhh ohhhh

Ohh Ohhhh, oh ohhhh, oh ohhhh ohhhh

[Strofa 2]

La verità…

è che ogni bacio visto al cinema

non vale quanto d’incontrarti tra la gente

in questa confusione

ma dobbiamo andare

verso un’altra canzone.

[Ritornello]

Tieniti più forte

che non finisci qui

ogni emozione è molto più è molto più di un film

puntando all’orizzonte

che non finisce qui

abbracciami che è molto più è molto più di un film.

Ohh Ohhhh, oh ohhhh, oh ohhhh ohhhh

E’ molto più di un film

Ohh Ohhhh, oh ohhhh, oh ohhhh ohhhh

[Conclusione]

La verità

tenendoci più forte

ogni emozione è molto più è molto più di un film

perso in questo mondo

che non finisce qui

la nostra storia è molto più è molto più di un film.

Ohh Ohhhh, oh ohhhh, oh ohhhh ohhhh

E’ molto più di un film

Ohh Ohhhh, oh ohhhh, oh ohhhh ohhhh

E’ molto più di un film.













