Federica Carta in duetto con i La Rua in “Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore”: guarda il video e leggi il testo

Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore è il nuovo singolo di Federica Carta, pubblicato il 23 marzo 2018 come secondo estratto dal secondo album “Molto più di un film”, il cui rilascio è fissato al prossimo 13 aprile, a poco meno di un anno dal fortunato disco d’esordio certificato Platino.

Dopo l’incredibile successo con Shade della hit “Irraggiungibile” e la bella title track Molto più di un film, la cantante torna a promuovere l’atteso progetto, che sarà composto da undici inediti, ma la track sarà anche anche inclusa nel nuovo album del gruppo formatosi ad Ascoli Piceno nel 2009, che vedrà la luce a fine giugno.

In rotazione radiofonica nazionale da venerdì 23 marzo, Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore è un bellissimo ed emozionante duetto tra Federica ed i La Rua, gruppo che ha lavorato sulla canzone per oltre un anno. Il brano segna un cambiamento della band capitanata da Daniele Incicco, verso sonorità elettroacustiche e pop.

Per quel che concerne il significato, la canzone racconta, attraverso un viaggio a due, quanta incertezza si nasconda nelle relazioni, quanto tutto sia così mutevole e soggetto al cambiamento e quanto noi siamo sempre e da sempre alla “ricerca di qualcosa”.

Il video ufficiale è stato girato su una bella e desolata spiaggia non meglio specificata, nella quale camminano separatamente i due protagonisti: Federica e Daniele, che lentamente si avvicinano fino a sfiorarsi, per poi a girare le spalle e allontanarsi e infine, correre l’uno verso l’altra. Il filmato è disponibile dal 26 marzo ed è possibile vederlo direttamente nel canale Youtube della Carta cliccando sull’immagine.

Testo Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore (Download – Audio)





Sto cercando qualcosa

sto cercando qualcosa

mentre dorme questa città

sotto la nostra schiena nuda

sto cercando qualcosa

sto cercando qualcosa

mentre questo autunno caldo fonde nell’anima

di questo giorno qualunque

di questa vita qualunque

in questo albergo qualunque

che strana bugia, è la verità

sull’orlo di una crisi d’amore

sull’orlo di una crisi d’amore

sto cercando qualcosa.

Userò la notte

per farti luce

userò il silenzio

per alzare la mia voce

quando dici di valere meno di questa canzone

io ti dico che tu vali più di un miliardo di persone

anche la neve a settembre

è soltanto acqua in un bicchiere

se non ci sei tu

(se non ci sei tu)

se non ci sei tu

(se non ci sei tu)

se non ci sei tu.

La scelta di duettare con Federica Carta è stata naturale e motivata dalla grande espressione ed intensità della sua voce, che dà grande respiro e gioca su una forte componente emotiva, complice e libera allo stesso tempo. (Daniele Incicco, La Rua)

Sto cercando qualcosa

sto cercando qualcosa

dentro quello che hai nascosto in fondo all’anima

di questo giorno qualunque

di questa vita qualunque

in questo albergo qualunque

c’è solo una parte di verità

sull’orlo di una crisi d’amore

sull’orlo di una crisi d’amore

sto cercando qualcosa.

Userò la notte

per farti luce

userò il silenzio

per alzare la mia voce

quando dici di valere meno di questa canzone

io ti dico che tu vali più di un miliardo di persone

anche un diluvio che finisce

è soltanto acqua in un bicchiere

se non ci sei tu

(se non ci sei tu)

se non ci sei tu

(se non ci sei tu)

se non ci sei tu.

Quando i La Rua mi hanno fatto ascoltare la canzone è stato subito amore. Conoscendo poi la bravura della band e del suo leader, non ho esitato ad accettare. (Federica Carta)

La solitudine non ha le gambe

non se ne va mai via da sola

in questa luna, qui da qualche parte

a illuminare ogni mio singolo pensiero

questa città che dorme

che cambia le sue forme

che vive di respiri e di insegne

che il giorno a volte spegne

che il giorno a volte spegne.

Userò la notte

per farti luce

userò il silenzio

per alzare la mia voce

quando dici di valere meno di questa canzone

io ti dico che tu vali più di un miliardo di persone

per tutto l’oro del mondo

è soltanto acqua in un bicchiere

(se non ci sei tu)

se non ci sei tu

(se non ci sei tu)

se non ci sei tu.

La solitudine non ha le gambe

non se ne va mai via da sola

se non ci sei tu.