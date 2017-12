Fedez: guarda il video di “Favorisca i sentimenti” scritto e cantato per Chiara Ferragni

Nella Multiplatinum Edition di Comunisti col Rolex, è incluso l’intimo brano Favorisca i sentimenti, completamente scritto, interpretato e dedicato da Fedez, alla fidanzata Chiara Ferragni, con la quale tra l’altro, presto avrà un figlio e si sposerà ad agosto.

Il brano è stato prodotto da Takagi & Ketra ed è accompagnato dal video ufficiale che è una sorta di backstage della romantica e ormai celebre proposta di matrimonio che ha avuto luogo all’Arena di Verona. Il filmato inizia con Fedez in volo verso Los Angeles (un paio di settimane prima del concerto di Verona) e si chiude con un’ecografia.





Ha fatto non poco scalpore l’originale proposta dello scorso maggio: un Fedez in ginocchio con l’anello in mano e una Chiara stupita e commossa, con il suggestivo sfondo di un’Arena colma di gente entusiasta, testimone di questo fantastico e particolarissimo momento del rapper e della fashion blogger.

Ora Fedez ha deciso di condividere con i supporters i retroscena di questa proposta, sicuramente tra le più romantiche e toccanti della storia.

In sottofondo la canzone in oggetto, scritta di nascosto in una stanza a casa della blogger, che un paio di settimane fa è diventata il nuovo tormentone del repack dell’ultima fortunatissima fatica discografica creata con il collega J-AX.

Vi lascio al filmato a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che compongono questo pezzo.

Favorisca i sentimenti testo (Download)

Ye, ye

Prendo quello che prendi te

Quattro bicchieri di Chardonnay

Piene di ma, piene di se, ci si rivede fra un po’

Vieni da me atterri alle tre

Non ho ancora visto la Tour Eiffel

Ti blocco a Malpensa e ci baciamo a Charles de Gaulle.

Sembrava nulla e invece eccoci qua

Tu la mia calamita io la tua calamità

Una dose di certezza per le mie velleità

Per sempre sarà.

Non servono anelli che ci tengono insieme

Perché di anelli son fatte le catene

Seppur così presto non ne faccio altrimenti

Cuore in arresto favorisca i sentimenti

Nel pomeriggio lasciamo la stanza

Io che non dormo sui voli Lufthansia

Tu stai ancora un po’

Ancora un po’.

Non ho mai fatto il nodo alla cravatta fino ad ora

La vita m’ha insegnato a farmi il nodo alla gola

Mi spiace ti sei presa un paranoico d’adozione

Per questo ho un problema per ogni soluzione

Mmh, non ci pensi, no

Faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi

E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi

A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi.

Sembrava nulla e invece eccoci qua

Tu la mia calamita io la tua calamità

Una dose di certezza per le mie velleità

Per sempre sarà.

Non servono anelli che ci tengono insieme

Perché di anelli son fatte le catene

Seppur così presto non ne faccio altrimenti

Cuore in arresto favorisca i sentimenti

Nel pomeriggio lasciamo la stanza

Io che non dormo sui voli Lufthansia

Tu stai ancora un po’

Ancora un po’.





Lei non sapeva niente. E la verità è che due giorni prima avevamo litigato in modo furibondo, come i pazzi. Non ci siamo parlati per un giorno e quello dopo dovevo chiederle di sposarmi. Ero in totale paranoia. Però poi ho pensato: se devo farlo, è più bello avere il brivido di non sapere cosa ti risponde. In realtà era un semi ricatto: prova a dirmi di no davanti a tutte queste persone. Firmato Fedez.













