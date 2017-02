Fast Animals and Slow Kids: titoli e audio canzoni del nuovo album “Forse non è la felicità”

I Fast Animals and Slow Kids (abbreviato FASK), band alternative rock perugina nata nel 2007, in data 3 febbraio 2017 ha pubblicato il nuovo album battezzato Forse non è la felicità (Woodworm Label con distribuzione: Audioglobe), interessante disco disponibile nel classico CD, nel formato digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito. L’opera è anche reperibile in vinile 180gr (marmorizzato bianco/verde – bianco o verde – download code incluso) a edizione limitata

Dopo tre dischi (“Alaska” pubblicato nel 2014 – “Hybris” uscito nel 2013 – “Cavalli” del 2011) e l’EP del 2010 “Questo è un cioccolatino”, il gruppo ha sfornato questo progetto, un album maturo sia nei suoni che nei testi, mai così determinanti, in quanto a detta del frontman Aimone Romizi “È il nostro disco più libero”.

Sono undici le nuove canzoni incluse nell’opera, tra le quali spiccano i primi due singoli estratti Annabelle (primo brano a essere stato scritto durante un viaggio in Alaska, viaggio che torna prepotentemente nei testi del disco, con costanti riferimenti alla natura e al rapporto con il singolo) e la lunga title track (dura quasi 5 minuti) che chiude il disco, a detta del gruppo, il brano più stanco, più rallentato, con il rullante sul beat che fa molto anni ’90.

Forse non è la felicità è un disco energico e dalle importanti contaminazioni, nato in assoluta libertà espressiva, che sviluppa, con sorprendente continuità rispetto ai dischi precedenti, un risposta ai disordini che la vita impone.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle altre nove canzoni incluse nel disco ed un link per ascoltarle d’un fiato.

Prima di concludere, volevo tuttavia annunciarvi che il gruppo inizierà a marzo la tournée. Qui il calendario e l’eventuale acquisto dei tagliandi d’ingresso, reperibili anche su TicketOne.

Link sponsorizzati









Tracklist Forse non è la felicità – Fast Animals and Slow Kids album

(Reperibile su Amazon nei formati Audio CD – Download Digitale – Vinile)

Asteroide 4:57 Giorni di gloria 3:13 Tenera età 5:09 Annabelle 3:34 [Video] Fiumi di corpi 3:21 Montana 4:35 Capire un errore 4:15 11 Giugno 5:12 Ignoranza 3:07 Giovane 5:19 Forse non è la felicità 4:52 [Video]

Streaming audio: Su Spotify è possibile ascoltare gratuitamente le undici canzoni incluse nel disco. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sull’apposito link.













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi