Fast & Furious 8: The Album – Ascolta la colonna sonora del film

In data 14 aprile 2017 è uscita per Atlantic Records la colonna sonora del film Fast & Furious 8, ottavo capitolo della saga, distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal giorno precedente. Per la cronaca, nel primo giorno di programmazione nella penisola, la pellicola ha incassato 1,4 milioni di Euro, divenendo il terzo miglior esordio dell’anno.

La soundtrack battezzata Fast and Furious 8 – The Album, include un totale di 14 tracks di artisti vari, mentre i singoli al momento estratti sono: “Go Off” di Lil Uzi Vert, Quavo e Travis Scott (pubblicato il 2 marzo), “Hey Ma” versione spagnola di Camila Cabello, J Balvin e Pitbull (10 marzo) “Good Life” di G-Eazy e Kehlani (17 marzo), “Gang Up” di Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa e PnB Rock (24 marzo) e “Horses” di PnB Rock, Kodak Black e A Boogie wit da Hoodie (30 marzo).

Artisti (principalmente rapper) importanti per un film importante quindi; come le precedenti soundtracks, sono certo che anche questa colonna sonora riscuoterà un gran successo.

Gli altri artisti coinvolti sono i Migos, YoungBoy Never Broke Again feat, 21 Savage, Post Malone, Bassnectar feat Ohana Bam e Lafa Taylor, Kevin Gates, Lil Yachty feat. Rico Nasty, Jeremih, Ty Dolla Sign e Sage the Gemini e Pinto “Wahin” e DJ Ricky Luna feat. El Taiger.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli di tutti i brani inclusi nel disco, disponibile nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito. Sono anche presenti un paio di link per accedere all’audio

Tracklist colonna sonora Fast & Furious 8

