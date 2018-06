Farruko – Inolvidable: video ufficiale, testo e traduzione

Da oggi è disponibile il nuovo singolo del cantante portoricano Carlos Efrén Reyes Rosado, meglio conosciuto come Farruko, che si intitola Inolvidable.

Quello che potremmo definire uno dei più rispettati e versatili cantautori e compositori della musica urbana, torna alla ribalta con questo bel pezzo, che fonde ritmi urbani latini a ritmi caraibici che il suo pubblico ha imparato ad amare.

Diretto da Mike Ho, il video ufficiale che accompagna questo brano perfetto per l’estate, non poteva che essere ambientato in bellissime e attraenti spiagge, nello specifico, il filmato è stato girato in quel di Miami. Per vederlo cliccate sull’immagine dopo la quale accedete ai testi.

Inolvidable traduzione (Download) [Ritornello]

Indimenticabile

Questo modo di baciare

Quel modo di ballare

Indimenticabile

Questo modo di baciare

Quel modo di ballare [Strofa 1]

Mi piace quando fai la provocante

Quando ascolti reggae e rapidamente mi attivi

Mi piace quella gonnellina, mamma, mi sprona

A ballare con te, non importa quello che mi chiederai [Pre-Ritornello]

Avvicinati lentamente (al rallentatore)

Voglio il tuo corpo (muovi in maniera sexy il tuo corpo)

Baciarti il collo dolcemente

Non importa cosa dice la gente

Avvicinati lentamente (al rallentatore)

Voglio il tuo corpo (muovi in maniera sexy il tuo corpo)

Baciarti il collo dolcemente

Sentirti per me è sufficiente [Ritornello]

Indimenticabile

Questo modo di baciare

Quel modo di ballare

Indimenticabile

Questo modo di baciare

Quel modo di ballare [Strofa 2]

Ricordo ancora quando ti ho reso mia

Eravamo nella mia macchina e mi dicevi che volevi farlo lì

Di abbassare il sedile, che stavi per buttarti addosso a me

Che bello tesoro, averti qui addosso a me [Pre-Ritornello]

Avvicinati lentamente (al rallentatore)

Voglio il tuo corpo (muovi in maniera sexy il tuo corpo)

Baciarti il collo dolcemente

Non importa cosa dice la gente

Avvicinati lentamente (al rallentatore)

Voglio il tuo corpo (muovi in maniera sexy il tuo corpo)

Baciarti il collo dolcemente

Sentirti per me è sufficiente [Ritornello]

Indimenticabile

Questo modo di baciare

Quel modo di ballare

Indimenticabile

Questo modo di baciare

Quel modo di ballare

[Ponte]

Il tuo modo di muoverti in maniera sexy

il modo in cui lo fai per me

mette scompiglio nella mia mente

mette scompiglio nel mio corpo

il tuo modo di muoverti in maniera sexy

il modo in cui me la dai

dammela, dammela, dammela baby [Ritornello]

Indimenticabile

Questo modo di baciare

Quel modo di ballare

Indimenticabile

Questo modo di baciare

Quel modo di ballare