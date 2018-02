Farruko & El Micha nel nuovo singolo Fuego: guarda il video (con testo e traduzione)

In data 9 febbraio 2018, il cantautore portoricano Farruko ha rilasciato il nuovo “bollente” singolo che si intitola Fuego.

Quest’orecchiabile canzone vede la collaborazione del cubano Michael Fernando Sierra Miranda, in arte El Micha, emergente cantante urban, recentemente all’opera con Gue’ Pequeno sulle note di Milionario.









Fuego è stata scritta da Sharo Torres, El Micha & Farruko e prodotta da Vinny Venditto & Dímelo Flow.

Nel brano si parla di divertimento a base di alcol, droghe (cannabis, estasi e funghi allucinogeni) e belle donne.

Beh, che dire… dal punto di vista del significato, è tutt’altro che educativo il nuovo singolo di Farruko, come del resto gran parte della musica moderna.

In ogni caso, il brano è accompagnato dal video ufficiale girato a Miami, con un finale che porta i due artisti a Panama, con tanto di “to be continued”. Ci sarà una continuazione?

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Testo Fuego – Farruko e El Micha (Download)

[Intro: Farruko & El Micha]

[?]

A temblar-blar

Gangalee

Farru

Micha

Hoy la calle se prende en fuego…

[Puente: El Micha]

Hoy vamo’ a romper la calle, prende y pasame ese blon

Mucho culo, mucho humo, aquí se siente la presión

Vamo’ a pedir más botellas, la hookah ya se prendió

Y un blon, un blon…

[Coro: Farruko & El Micha]

Hoy la calle se prende en fuego

Que salgan porque tengan miedo

(Oh na na na na na na)

Hoy la calle se prende en fuego

Que salgan porque tengan miedo

(Oh na na na na na na)

[Verso 1: Farruko]

Micha le prende un phillie, ma’ ti una molly

Hoy vo’a tirar tiro, no llames los poli

Jangue to’s los dias, pa’ mi esto es un hobby

Traete a to’a estas putas, te veo en el lobby

Que aqui hay billete

Que dile al del vallet que nos parquee los juguetes

Ella quiere fuego

Como dice Don, ella está suelta como gabete

[Pre-Coro: Farruko]

Agárrala, pégala, azótala, pégala

Sácala a bailar que va a to’a

Agárrala, pégala, azótala, pégala

Sácala a bailar que va a to’a

[Coro: Farruko & El Micha]

Hoy la calle se prende en fuego

Que salgan porque tengan miedo

(Oh na na na na na na)

Hoy la calle se prende en fuego

Que salgan porque tengan miedo

(Oh na na na na na na)

[Verso 2: El Micha]

Fuego, fuego, esto se quemó

Me traje una seta, préndete otro blon

Fuego, fuego, esto se quemó

Traigan más botellas que aquí pago yo

Dónde están los que conmigo hoy se van a amanecer

Y que me enciendan to’a la hookah y que no falte la Moet

Ven acá., doblate ahi, pegame ese culo, bebé

Esta noche vo’a robárte, en la disco va a romper

[Coro: Farruko & El Micha]

Hoy la calle se prende en fuego

Que salgan porque tengan miedo

(Oh na na na na na na)

Hoy la calle se prende en fuego

Que salgan porque tengan miedo

(Oh na na na na na na)

[Puente: Farruko]

Hoy vamo’ a romper la calle, prende y pasame ese blon

Mucho culo, mucho humo, aquí se siente la presión

Vamo’ a pedir mas botellas, la hookah ya se prendió

Y un blon, y un blon, y un blon

[Pre-Coro: Farruko]

Agárrala, pégala, azótala, pégala

Sácala a bailar que va a to’a

[Outro: Farruko & El Micha]

Farru

Dimelo Flow

Micha

Mucho Flow

Micha

Sácala a bailar que va a to’a

Sácala a bailar que va a to’a

Vinny Venditto

Agarrala

Sácala a bailar que va a to’a





Farruko & El Micha – Fuego traduzione

[Introduzione: Farruko & El Micha]

[?]

Un tremito

Gangalee

Farru

Micha

Oggi la strada prende fuoco …

[Ponte: El Micha]

Oggi spaccheremo la strada, accendi e passami la canna

Molto culo, molto fumo, qui si sente la pressione

Procuriamoci altre bottiglie (bombole), il narghilè è già acceso

E una canna, una canna*

[Ritornello: Farruko & El Micha]

Oggi la strada prende fuoco

Che esce per farvi avere paura

(Oh na na na na na na)

Oggi la strada prende fuoco

Che esce per farvi avere paura

(Oh na na na na na na)

[Strofa 1: Farruko]

Micha accende un Phillie**, ma tu ancora molly***

Oggi sparerò, non chiamare la polizia

Jangue ogni giorno, per me questo è un hobby

Porta tutte quelle pu**ane a te, ci vediamo nella hall

Che c’è un biglietto

Digli di parcheggiare i giocattoli per noi

Lei vuole il fuoco

Come dice Don, è sciolta come un laccio di scarpe

[Pre-Ritornello: Farruko]

Prendila, attaccala, frustala, attaccala

Portala a ballare per andare a tutto gas

Prendila, attaccala, frustala, attaccala

Portala a ballare per andare a tutto gas

[Ritornello: Farruko & El Micha]

Oggi la strada prende fuoco

Che esce per farvi avere paura

(Oh na na na na na na)

Oggi la strada prende fuoco

Che esce per farvi avere paura

(Oh na na na na na na)

[Strofa 2: The Micha]

Fuoco, fuoco, si è bruciato

Ho portato un fungo, ho un’altra canna

Fuoco, fuoco, si è bruciato

Porta altre bottiglie che offro io

Dove sono quelli che faranno l’alba con me oggi?

E che mi accendono il narghilè e che bevono lo champagne

Vieni qui, piegati lì, colpiscimi con quel culo, piccola

Stanotte ti ruberò, in discoteca spaccheremo

[Ritornello: Farruko & El Micha]

Oggi la strada prende fuoco

Che esce per farvi avere paura

(Oh na na na na na na)

Oggi la strada prende fuoco

Che esce per farvi avere paura

(Oh na na na na na na)

[Ponte: Farruko]

Oggi spaccheremo la strada, accendi e passami la canna

Molto culo, molto fumo, qui si sente la pressione

Procuriamoci altre bottiglie (bombole), il narghilè è già acceso

E una canna, una canna, una canna

[Pre-Ritornello: Farruko]

Prendila, attaccala, frustala, attaccala

Portala a ballare per andare a tutto gas

[Conclusione: Farruko & El Micha]

Farru

Dimelo Flow

Micha

Mucho Flow

Micha

Portala a ballare per andare a tutto gas

Portala a ballare per andare a tutto gas

Vinny Venditto

Agarrala

Portala a ballare per andare a tutto gas

* il blond è un sigaro fatto di marijuana

** Phillies è un marchio di sigari fatti in America, originariamente realizzati a Philadelphia, in Pennsylvania. Dagli anni ’80, Phillie fa riferimento a tutti i “sigari di marijuana”.

*** Molly dovrebbe essere Ecstasy (MDMA), sostanza psicoattiva appartenente alla classe delle feniletilamine, più specificamente alle metanfetamine, dagli spiccati effetti eccitanti ed entactogeni, anche se non propriamente psichedelici.

