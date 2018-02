Fabrizio Moro e il best of “Parole Rumori E Anni” con due inediti: info, tracklist e audio delle canzoni

In data odierna è uscita la seconda raccolta di Fabrizio Moro che si intitola “Parole Rumori E Anni – The Best of 2007/2018“, disponibile nei formati CD, doppio vinile, download digitale e streaming.

Mentre il cantautore e musicista romano sta prendendo parte all’edizione 2018 di Sanremo, per la sesta volta in carriera (4 tra i Big e due a Sanremo Giovani, uno dei quali vinto nel 2007 con “Pensa”), esce questo best of contenente i brani più belli e significativi di questo decennio.









Ma nella tracklist figurano due nuove canzoni: la chiacchieratissima “Non mi avete fatto niente” (presentata con Ermal Meta alla kermesse e data tra le favorite alla vittoria finale) e “Domenica“, quest’ultima totalmente inedita ed a mio parere anche abbastanza carina.

Cito anche due tracce scritte per Noemi ed Elodie, rispettivamente “Sono solo parole” (con cui Noemi ha partecipato al Festival di Sanremo 2012 classificandosi terza) e “Un’Altra vita“. In scaletta grandi successi di Moro in una nuova veste, come ad esempio “Portami via”, presentato in gara al Festival di Sanremo 2017 e vincitore del premio Lunezia, come miglior testo e videoclip in gara.

Da quel che ho capito, quella uscita oggi è la prima parte della raccolta; la seconda parte dovrebbe essere rilasciata tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle quindici canzoni in scaletta e i link per ascoltarle e vedere i video musicali.

Tracklist Parole Rumori E Anni – Fabrizio Moro best of (Audio CD – Vinile [2 LP] – Download)

Tutti i brani sono stati scritti da Moro eccetto ove specificato.

Audio delle canzoni: per ascoltare gratuitamente le quindici tracce cliccate sul lato b della copertina ed effettuate il login o registratevi gratuitamente su Spotify.









