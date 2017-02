Fabrizio Moro: audio e testo del nuovo brano “Pace” dall’album omonimo + titoli delle canzoni

Reduce dalla quinta partecipazione a Sanremo, la terza tra i Big, il cantautore capitolino Fabrizio Moro si accinge a pubblicare il suo ottavo studio album battezzato Pace, che arriverà a due anni quasi esatti dall’ultima fatica discografica Via delle Girandole 10.

Il progetto vedrà la luce il 10 marzo 2017 nel classico CD, in download digitale e immagino, nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

L’album è composto da undici inediti, tra i quali spicca il brano sanremese Portami Via, scritto dall’interprete e musicato insieme a Roberto Cardelli, con il quale ha ottenuto la settima posizione alla kermesse, risultando indubbiamente una delle canzoni più belle ascoltate al Festival.

Ora Moro torna a promuovere il suo atteso lavoro con la title track, disponibile nei digital store dal 24 febbraio, un altro bel pezzo (decisamente intimo) che è già possibile ascoltare su Spotify (audio della canzone).

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle restanti nove canzoni incluse nel disco e le parole che compongono la title track.

Prima di concludere, volevo tuttavia annunciare ai supporters dell’artista, che sono già state svelate le prime due tappe dell’attesa tournée: il 20 aprile al Fabrique di Milano ed il successivo 26 maggio al Palalottomatica di Roma, ma sicuramente nei prossimi giorni saranno svelate ulteriori date. Per aggiornamenti del calendario ed i tagliandi d’ingresso, vi rimando su TicketOne.

Tracklist Pace – Fabrizio Moro album (Reperibile su Amazon nel formato Audio CD e Digital Downloaf)

Pace Tutto quello che volevi Giocattoli Semplice Portami via La felicità L’essenza Sono anni che ti aspetto Andiamo È più forte l’amore Intanto

Pace – Fabrizio Moro – Testo (Download)

Tolgo gli occhiali da sole per guardare il sole

butto un pacchetto di Marlboro e per l’ennesima volta mi ripeto che mai più le fumerò

e i turbamenti sul futuro si appiattiscono al guinzaglio che ora stringo forte

ho programmato la mia dieta e gli impegni che da domani avrò.

Faccio la spesa dentro a un centro commerciale mentre osservo la bellezza e mi ripeto: “dovrei approfondire quello che non so”

cerco solo il modo di trovare la pace che non ho.

Ci sono giorni a cui non riesco a dare un senso

a percepire bene tutto quel che penso

sono un uomo che ama e poi rinnega

a volte invece non si spiega ma l’essenza della vita

per sentirla basta farsi nient’altro, nient’altro che una sega

cerco solo il modo

di trovare la pace che non ho

cerco solo il modo

di trovare la pace che non ho.

Na na na

Na na na

Na na na na.

Cerco la pace fra le cose che ho in mente

fra tanta gente che non cerca niente

nel dubbio amaro in un posto nel cielo

nell’incertezza fra il falso ed il vero.

cerco la pace non è mai arrivata

per dare un senso a una vita sbagliata

vedo me stesso nei tuoi turbamenti

e poi mi chiedo se senti che…

Io cerco te

Io cerco te

Io cerco te.

Io cerco te

Io cerco te

Io cerco te.

Io cerco te

Io cerco te

Io cerco te.

Io cerco te

Io cerco te

Io cerco te.

















