Fabio Rovazzi e Gianni Morandi nel nuovo singolo Volare: audio, testo e il video ufficiale

Fabio Rovazzi e Gianni Morandi, due personaggi completamente differenti, un’accoppiata insolita, decisamente bizzarra. I due collaborano sulle note del nuovo singolo Volare, nei digital store, in streaming ed in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 19 maggio 2017.

Il cantautore bolognese, autentica icona della musica italiana, e il giovane Rovazzi, quello delle hits Andiamo a Comandare e Tutto Molto Interessante, hanno deciso di dare vita a questa collaborazione, che nasce dalla reciproca curiosità di avvicinarsi ognuno al mondo dell’altro.





Il brano in oggetto è stato firmato da Fabio con la partecipazione del rapper Danti, mentre Lush & Simon (emergenti talenti della scena EDM odierna, supportati da artisti come Martin Garrix, Hardwell, David Guetta, Nicky Romero e Tiesto, tanto per fare qualche nome) hanno curato la produzione.

Il video ufficiale è stato diretto dallo stesso Rovazzi con la collaborazione del veterano Mauro Russo.

Nel filmato, che sarà disponibile dalle ore 15 di oggi (quando uscirà inseriremo il link), vedremo anche diversi amici e colleghi.

In attesa della clip, previa iscrizione su Spotify è possibile ascoltare l’audio della canzone. Per accedere alla pagina dedicata fate click sulla cover in basso.

A seguire le parole che compongono il brano.

Fabio Rovazzi feat. Gianni Morandi – Volare testo

[Rovazzi]

Ho milioni di views ma vivo in un monolocale

mi fa volare, mi fa volare

tutti fanno storie ma solo sul cellulare

mi fa volare, mi fa volare

Questa grande convinzione che un mi piace può aiutare

mi fa volare, mi fa volare

quando sto cantando e Gianni cerca di scappare

mi fa volare, mi fa volare

[Rovazzi]

Però

[Gianni Morandi]

ma questi giovani di oggi no

[Rovazzi]

però

[Gianni Morandi]

io ti giuro mai li capirò

[Gianni Morandi]

Facciamo presto

[Rovazzi + coro]

mi fa volare

[Gianni Morandi]

non è uno scherzo

[Rovazzi + coro]

mi fa volare

[Gianni Morandi]

mi hanno costretto

[Rovazzi + coro]

mi fa volare

[Rovazzi + coro]

ma tutto questo, mi fa volare.

[Rovazzi]

Sto volando prego, non mi disturbare

il problema vero è come atterrare

mi fa volare, mi fa volare

mi fa volare, mi fa volare.

[Rovazzi]

Signori e signori, ora spegnete il cellulare

al capitano servirebbe un sacchetto per vomitare

allacciate le cinture che stiamo per atterrare

non abbiamo alternative, atterriamo in tangenziale

Ma papà non so cosa dirti non trovo un lavoro che mi piace…

[Rovazzi]

Hai affittato una Ferrari che può solo accompagnare

mi fa volare, mi fa volare

il mio cane va in vacanza e mi ha voluto abbandonare

mi fa volare, mi fa volare

[Rovazzi]

Però

[Gianni Morandi]

ma questi giovani di oggi no

[Rovazzi]

però

[Gianni Morandi]

io ti giuro mai li capirò

[Gianni Morandi]

Facciamo presto

[Rovazzi + coro]

mi fa volare

[Gianni Morandi]

non è uno scherzo

[Rovazzi + coro]

mi fa volare

[Gianni Morandi]

mi hanno costretto

[Rovazzi + coro]

mi fa volare

[Rovazzi + coro]

ma tutto questo, mi fa volare.

[Rovazzi]

Sto volando prego, non mi disturbare

il problema vero è come atterrare

mi fa volare, mi fa volare

mi fa volare, mi fa volare

[Gianni Morandi]

L’ho capito dopo sta canzone

che Rovazzi è solo un gran co…

[Rovazzi]

cognome

[Gianni Morandi]

il featuring lo faccio ad un solo scopo

ridatemi Anna sennò chi me le fa le foto

[Gianni Morandi]

Mi hanno costretto

[Rovazzi + coro]

mi fa volare

[Gianni Morandi]

ma ad essere onesto

[Rovazzi + coro]

mi fa volare

[Gianni Morandi]

te lo confesso

[Rovazzi + coro]

mi fa volare

[Gianni Morandi + Rovazzi + coro]

che tutto questo mi fa volare

[Rovazzi]

Sto volando prego non mi disturbare

il problema vero è come atterrare

mi fa volare, mi fa volare

mi fa volare, mi fa volare.

















