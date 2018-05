Ex-Otago: ascolta il nuovo brano Tutto Bene + testo

Dopo il successo dell’ultimo singolo Marassi, gli Ex-Otago tornano il brano inedito Tutto bene, disponibile da venerdì 18 maggio 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Prodotta da Garrincha Dischi ed INRI e distribuita in licenza da Universal Music Italia, la nuova canzone è stata firmata dal gruppo genovese formato da Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Francesco Bacci, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla, mentre la produzione artistica è di Matteo Cantaluppi.

Il testo, che potete leggere appena dopo la cover, analizza tutti quei rapporti e incontri superficiali con amici e conoscenti, che ai convenevoli rispondono sempre “tutto bene”, tuttavia le cose nella vita non vanno sempre bene e secondo la band, sarebbe bello avere il coraggio di dire la verità, di dire le cose come stanno, anche quando non vanno per il verso giusto.

E’ questo il concept della canzone, che è possibile ascoltare anche su Spotify cliccando sulla copertina sottostante.

Tutto bene testo

Tu dimmi cosa fai, lavori o studi?

Stai ancora con i tuoi?

Fai il DJ alle feste di Milano, di Torino?

Sei vegano?

Vai al mare a Portovenere o sull’Adriatico?

Hai paura dell’aereo?

Tu dimmi quello che vuoi, ma per favore

Non mi dire mai che.

Va sempre tutto bene, tutto bene, tutto bene

Tutto bene, tutto bene, va sempre tutto bene

Sempre tutto bene, tutto bene, tutto bene

Tutto bene, tutto bene, terribilmente tutto bene.

Dimmi come stai, dimmi solo come stai

Dimmi delle tue tragedie, dimmi quando hai preso ferie

Dimmi cosa fai, dimmi solo cosa fai

Subaffitti, appartamenti, modelle, prosecco, investimenti

Balli l’elettronica, [?] de Luca

Moriresti in una spiaggia

Dimmi quello che vuoi, ma per favore

Non mi dire mai che.

Va sempre tutto bene, tutto bene, tutto bene

Tutto bene, tutto bene, va sempre tutto bene

Sempre tutto bene, tutto bene, tutto bene

Tutto bene, tutto bene, terribilmente tutto bene

(tutto bene).

Va bene, sei ottimista

È una vita che fai yoga

E ti sei fatto anche la barba

Ma non può andare sempre tutto bene.

Tutto bene, tutto bene, tutto bene

Tutto bene, tutto bene, va sempre tutto bene

Sempre tutto bene, tutto bene, tutto bene

Tutto bene, tutto bene, terribilmente tutto bene.