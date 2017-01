EX-OTAGO & Jake La Furia nel nuovo singolo Gli Occhi Della Luna: audio e testo + anteprima video

Gli Occhi Della Luna è un brano degli Ex-Otago originariamente incluso nel nuovo album Marassi (qui il Cd – Qui il formato digitale – Qui l’audio delle dieci tracks), uscito lo scorso 21 ottobre.

La indie pop band genovese guidata da Maurizio Carucci, ce lo ripropone adesso nella versione incisa con la collaborazione di Jake La Furia, uno dei tre tasselli dei Club Dogo.

Dopo essersi conosciuti in occasione della data milanese al Serraglio, durante la prima parte del fortunato Marassi tour, tra il gruppo ed il rapper è stato un vero colpo fulmine a ciel sereno e si è deciso di re-incidere la canzone, pubblicata il 13 gennaio e trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 20 gennaio 2017.

A proposito di tournée, la band ha rivelato le prime date del tour, che vedrà la band ligure impegnata per tutta la primavera. I tagliandi d’ingresso saranno come sempre reperibili su TicketOne. Ecco il calendario:

10/2 GATTATICO (RE) – FUORI ORARIO

11/2 ROVERETO (TN) – SMART LAB

12/2 PAVIA – SPAZIOMUSICA

17/2 RONCADe (TV) – NEW AGE

18/2 BOLOGNA – T.P.O.

24/2 BRESCIA – LATTERIA MOLLOY

25/2 SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA

10/3 TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

11/3 LIVORNO – THE CAGE THEATRE

16/3 ROMA – QUBE

17/3 FRATTAMAGGIORE (NA) – SOUND MUSIC CLUB

18/3 MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

23/3 TERNI – OPIFICIO

24/3 PISTOIA – H2NO

25/3 CESENA (FC) – VIDIA

31/3 SASSARI – THE HOR

01/4 CAGLIARI – FABRIK

24/4 CINTO EUGANEO (PD) – EN PLEIN AIR

25/4 ODERZO (TV) – HORTIS FESTIVAL

27/4 SEGRATE (MI) – CIRCOLO MAGNOLIA

28/4 CARPI (MO) – KALINKA

29/4 SANT’EGIDIO (TE) – PALA DEJAVU’

Per ascoltare questo brano cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere le parole che lo compongono.

Gli Occhi Della Luna testo – Ex-otago ft. Jake La Furia (Download – Download versione senza Jake la Furia)

[Verso 1: Ex-Otago]

Ho visto un tramonto magnifico

Ho visto il sole con occhiali a specchio

Ho visto imbecilli che pensano in grande

Ho visto l’elefante

Ho visto una macchina rossa lucente

Ma una bici è più sobria ed elegante

Ho visto che non c’è una strada solamente

[Ponte: Ex-Otago]

Guardando gli occhi della luna

Son come i tuoi

Come i tuoi

Come i tuoi.

[Verso 2: Ex-Otago]

Ho visto una barca da sola in mare

Ho visto smettere di fumare

Ho visto fenomeni da ricordare

Ho visto un cinghiale

Ho visto una volta soltanto e basta

Ma sono sicuro che mi è bastata

Ho visto una ballerina

Mentre ballava

[Ponte: Ex-Otago]

Guardando gli occhi della luna

Son come i tuoi

Come i tuoi

Come i tuoi.

[Gancio: Ex-Otago]

Della luna e delle stelle

Io mi stupisco sempre

Della gente che lavora per niente

Io mi stupisco sempre

Della neve di dicembre

Io mi stupisco sempre

Della saggezza delle piante

Io mi stupisco sempre.

[Verso 3: Ex-Otago]

Ho visto il Papa pulito in carne

Ho visto che il sole non sorge sempre

Ho visto che i soldi da soli son niente

Ho visto un serpente

Ho visto donare la notte a un anno

Ho visto gridare parole sante

Ho visto un cane che non ci sente

Ho visto che dipende

[Ponte: Ex-Otago]

Guardando gli occhi della luna

Son come i tuoi

Come i tuoi

Come i tuoi.

[Gancio: Ex-Otago] (x2)

Della luna e delle stelle

Io mi stupisco sempre

Della gente che lavora per niente

Io mi stupisco sempre

Della neve di dicembre

Io mi stupisco sempre

Della saggezza delle piante

Io mi stupisco sempre.

[Verso 4: Jake La Furia]

(Jake)

Ho visto la luna da vicino come Armstrong

Ho visto vite finire schiacciando un tasto

Ho visto uccidere gente per fare il Castrol

Ho visto Cuba prima che morisse Castro

Ho visto un prete vestito come alabastro

Parla l’infame ma senza saltare un pasto

Ho visto saltare file, saltare i nervi e far saltare l’impasto

Ho visto nessuno parlare seduto a un locale pieno di gente

Lo giuro che ho visto una macchina andare con dentro qualcuno, con dentro niente

Ho visto collane far molta più luce si quanta ne produce chi le porta

Ho visto che chiunque dimentica il bene ma se fai del male se lo ricorda.

[Conclusione: Ex-Otago & Jake La Furia]

E questo è solo un gioco (E questo è solo un gioco)

In cui non vince nessuno (In cui non vince nessuno)

Con un grandissimo tifo (Con un grandissimo tifo)

Diffuso per il globo (Diffuso per il globo)

E questo è solo un gioco (E questo è solo un gioco)

In cui non vince nessuno (In cui non vince nessuno)

Con un grandissimo tifo (Con un grandissimo tifo)

Diffuso per il globo (Diffuso per il globo)

Yeah.

















