Eros Ramazzotti – in uscita l’album di duetti “Eros Duets”: tracklist

Eros Duets è un album di duetti del cantautore capitolino Eros Ramazzotti, la cui uscita è fissata per il 17 novembre 2017 nel classico CD e in vinile.

Sembra che il cantante, che qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 54 anni d’età, nell’autunno 2018 pubblicherà un album di inediti e nell’attesa, ecco a voi questo disco, che vede Eros duettare con artisti come Luciano Pavarotti, Tina Turner, Nicole Scherzinger, Patsy Kensit, Anastacia, Ricky Martin, Cher, Andrea Bocelli, Giorgia, Ornella Vanoni ed altri.





Eros Ramazzotti Duets racchiude quindici tra le canzoni più celebri e belle di quello che viene considerato il “bomber della musica”, più un booklet di 36 pagine.

Tra le tracce in scaletta, non vi nascondo che ho sempre avuto un debole per “Musica è” con Bocelli e “La luce buona delle stelle” con Patsy Kensit, che ascoltavo quand’ero adolescente, ma bisogna ammettere che sono veramente tutte bellissime. I fan di questa icona della musica italiana, non possono di certo lasciarsi sfuggire questo disco.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli dei 15 brani inclusi in questa nuova uscita discografica.

Link sponsorizzati









Tracklist Eros Duets (Audio CD – Vinile)

“Cose della vita (Can’t stop thinking of you)” – In Duetto con Tina Turner “Fino all’estasi” – In Duetto con Nicole Scherzinger “Inevitabile” – In Duetto con Giorgia “I belong to you (il ritmo della passione”) – In Duetto con Anastacia “Non siamo soli” – In Duetto con Ricky Martin “Più che puoi” – In Duetto con Cher “Musica è” – In Duetto con Andrea Bocelli “Fuoco nel fuoco” – In Duetto con Carlos Santana “La luce buona delle stelle” – In Duetto con Patsy Kensit “Un attimo di pace” – In Duetto con Take6 “Solo un volo” – In Duetto con Ornella Vanoni “Amarti è l’immenso per me” – In Duetto con Antonella Bucci “Anche tu” – In Duetto con Raf “Se bastasse una canzone” – In Duetto con Luciano Pavarotti “Un’emozione per sempre” – In Duetto con The Chieftains













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi