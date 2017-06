Ernia: ascolta il nuovo EP “Come Uccidere Un Usignolo”

Ernia è un emergente rapper milanese e Come Uccidere Un Usignolo è il suo secondo EP, pubblicato il 2 giugno 2017 via Thaurus (distribuzione via Universal Music).

Il primo vero miniprogetto di questo talentuoso rapper, arriva dopo il successo del precedente extended play “No Hooks“, uscito in streaming lo scorso anno.





Con “No Hooks” ho aperto un capitolo. Con “Come uccidere un usignolo” lo chiudo per aprirne un altro, non solo musicalmente e lavorativamente, ma soprattutto umanamente. “Come uccidere un usignolo” è una storia.

Il mini-disco è stato anticipato dai singoli QT, Madonna e Feeling, ed è disponibile negli store digitali e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Registrato, mixato e masterizzato da Tradez e prodotto da Noise e Luke Giordano, Come Uccidere Un Usignolo è un EP abbastanza intimo, di transizione e di crescita, con una buona dose di story telling. Al suo interno sono presenti otto canzoni inedite, che sembrano quasi legate tra loro.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli ed un link per ascoltare gratuitamente le otto tracks che compongono quest’interessante EP.

Tracklist Come Uccidere Un Usignolo – Ernia EP (Download – Audio)

QT 3:18 [Video] Gotham 2:57 Feeling 2:57 [Video] Madonna [feat. Rkomi] (Video) 3:38 Bella 3:26 Ehy Boy 3:19 Amici 3:15 Come Uccidere Un Usignolo 4:11













