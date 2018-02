Ermal Meta – “Non abbiamo armi” è il nuovo album con il brano sanremese accusato di plagio: info e tracklist

A un anno di distanza da “Vietato morire”, il cantautore Ermal Meta si accinge a rilasciare il terzo album in studio “Non abbiamo armi”, disponibile nel classico CD, in vinile e download digitale.

La track d’apertura non poteva che essere la canzone presentata insieme a Fabrizio Moro a Sanremo 2018, pezzo composto dai due cantautori con la collaborazione di Andrea Febo, nato in seguito all’attentato di Manchester del 22 maggio 2017. Il chiacchieratissimo brano, che veniva dato come favorito per la vittoria finale, parla infatti di pace.









Su questa canzone sono nate non poche polemiche, perché accusata di plagio. Ermal e Fabrizio avrebbero copiato “Silenzio”, il pezzo presentato da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali alle selezioni di Sanremo 2016 categoria giovani, per poi venire scartato. In effetti entrambe le tracce hanno alcune parti praticamente identiche, sia nel testo che nella musica, in particolar modo il ritornello, tuttavia è stato sempre lo stesso Febo a firmarle. “Non mi avete fatto niente” non può quindi essere accusata di plagio, ma è tuttavia possibile che abbia violato il regolamento del Festival, che prevede non sia possibile presentare canzoni già suonate, anche in pubblico, bensì solo brani inediti. Al momento i due amati cantautori, sono stati provvisoriamente sospesi dal contest ed Ermal sostiene che il brano oltre ad essere scartato non è mai stato commercializzato. Edit: è di poco ca la notizia che i due cantanti sono stati riammessi alla kermesse: per loro sussiste il requisito di novità.

Fabrizio, io e Andrea abbiamo mantenuto una parte di quella canzone per non sacrificare qualcosa di bello (cosa che abbiamo raccontato in più interviste) e tutti e tre insieme abbiamo scritto una NUOVA canzone con un significato completamente diverso

E’ questa la risposta di Ermal Meta alle accuse di plagio, accuse che mi fanno un po’ venire il sorriso, se si pensa a quello che è stato capace di fare nella carriera da autore, assolutamente di spicco, che non sto qui a ricordare.

Non è quindi iniziata nel migliore dei modi la seconda avventura (complessivamente la terza se si considera Sanremo Giovani 2015) come cantante a Sanremo, dopo la partecipazione dello scorso anno nella sezione Big con il fortunato singolo Vietato Morire, con il quale ottenne un quinto dignitoso posto e anche il “Premio della critica”.

Tornando all’interessante progetto del cantautore di origine albanese, al suo interno sono presenti altre undici tracks tutte da scoprire e tra esse, anche un inno alla capitale battezzato “Le luci di Roma”.

Appena dopo la copertina (Progetto grafico e foto di Paolo de Francesco) trovate i titoli di tutte le canzoni incluse in questa nuova uscita discografica, che il prossimo 28 aprile verrà presentata dal vivo dall’artista al Forum di Assago.

Ho scelto il giallo perché è il colore della luce, della vita e il primo che abbiamo visto quando siamo venuti al mondo anche se non ce ne ricordiamo.

Tracklist Non abbiamo armi – Ermal Meta album (Audio CD – Vinile – Download)

Non mi avete fatto niente – Ermal Meta & Fabrizio Moro 3:28 [Video Ufficiale – Vinile 7″ 45 Giri – Edizione autografata] Dall’alba al tramonto 3:24 9 primavere 3:45 Non abbiamo armi 4:10 Io mi innamoro ancora 3:28 Le luci di Roma 3:42 Caro Antonello 4:55 Il vento della vita 3:20 Amore alcolico 3:57 Quello che ci resta 3:31 Molto bene, molto male 3:01 Mi salvi chi può 5:54









