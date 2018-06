Entics feat. Alessio La Profunda Melodia – Sirena: audio, testo e traduzione

Il cantante milanese Entics e il collega italo-dominicano Alessio La Profunda Melodia (che si è fatto conoscere per via delle collaborazioni con Jake La Furia sulle note di “Me Gusta” e la più recente “El Party”) hanno unito le forze nel nuovo singolo Sirena, disponibile in streaming e in digitale dall’8 giugno 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Di certo la nuova canzone di Cristiano Zuncheddu, in arte Entics, caratterizzata da un testo in italiano e spagnolo, è molto carina, radio friendly e decisamente adatta alla calda stagione ormai alle porte.

Sarà uno dei tormentoni dell’estate 2018? Giudicate voi ascoltandola su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Sirena testo e traduzione – Entics (Download)

Dimelo Entics

La profunda melodia babe

que pasó, noi fuimos mundial

Dimelo Entics

La profunda melodia babe

que pasó, noi fuimos mundial

Sarà l’effetto del mio coca e jack

o la scia chimica dietro a quel jet

ma innamorarsi di estate è un cliché

vai demodè, vai demodè

il sole c’è e scotta come un caffè

sopra la sabbia e sopra i décolleté

e senza indugio ci provo con te

non ho mai remore, mai remore

quanti misteri

che so che non mi diresti mai

nasconde sotto quei veli

che presto o tardi ti toglierai

siamo solo due stranieri

in questa terra di marinai

sotto differenti cieli

sotto sotto cosa celi

La temperatura sube

Tu cintura me lleva a la nube

El ritmo esta que quema

Mueve ese cuerpo sirena

La temperatura sube

Tu cintura me lleva a la nube

El ritmo esta que quema

Mueve ese cuerpo sirena

Mueve ese cuerpo sirena

Mueve ese cuerpo sirena

Mueve ese cuerpo sirena

Mueve ese cuerpo sirena

Mueve ese cuerpo sirena





La temperatura sale

I tuoi fianchi mi portano sulle nuvole

Il ritmo sta bruciando

Muovi quel corpo di sirena

La temperatura sale

I tuoi fianchi mi portano sulle nuvole

Il ritmo sta bruciando

Muovi quel corpo di sirena

Muovi quel corpo di sirena

Muovi quel corpo di sirena

Muovi quel corpo di sirena

Muovi quel corpo di sirena

Muovi quel corpo di sirena

Resta con me balliamo ancora un po’

la musica a cosa serve sennò

finché c’è lei babe, finché ti avrò

ti giuro che non mi addormenterò

io per te potrei percorrere migliaia

di chilometri a piedi sulla playa

fino alla fine della baia

tutta la notte, tutta la notte

se all’orizzonte un fuoco brilla

e mi fa bruciare come sensimilla

sei tu che accendi la scintilla

tutta la notte

La temperatura sube

Tu cintura me lleva a la nube

El ritmo esta que quema

Mueve ese cuerpo sirena

La temperatura sube

Tu cintura me lleva a la nube

El ritmo esta que quema

Mueve ese cuerpo sirena

La temperatura sale

I tuoi fianchi mi portano sulle nuvole

Il ritmo sta bruciando

Muovi quel corpo di sirena

La temperatura sale

I tuoi fianchi mi portano sulle nuvole

Il ritmo sta bruciando

Muovi quel corpo di sirena

[Alessio La Profunda Melodia]

Hola mamacita

Como tu te llamas

Dame tu numero porfavor

Disculpa mi temperamento

Yo no pierdo el tiempo

Montate in mi carro y vamonos

Baby no me digas que no

Que de donde vengo yo

Hay brisa y calor

Playa y sol

Un rico olor

quiero verte con lentes y pantaloncitos comodos

Ciao tesoro

Come ti chiami?

Dammi il tuo numero per favore

Perdona il mio temperamento

Non spreco il mio tempo

Sali nella mia macchina e andiamo

Baby, non dirmi di no

Da dove vengo

C’è vento e calore

Spiaggia e sole

Un odore magnifico

Voglio vederti con gli occhiali e pantaloni comodi

La temperatura sube

Tu cintura me lleva a la nube

El ritmo esta que quema

Mueve ese cuerpo sirena

La temperatura sube

Tu cintura me lleva a la nube

El ritmo esta que quema

Mueve ese cuerpo sirena

mueve ese cuerpo sirena

mueve ese cuerpo sirena.

La temperatura sale

I tuoi fianchi mi portano sulle nuvole

Il ritmo sta bruciando

Muovi quel corpo di sirena

La temperatura sale

I tuoi fianchi mi portano sulle nuvole

Il ritmo sta bruciando

Muovi quel corpo di sirena

Muovi quel corpo di sirena

Muovi quel corpo di sirena