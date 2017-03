Entics e il nuovo album Purple Haze: tracklist e audio delle canzoni

In data 17 marzo 2017 è uscito il quarto album in studio di Entics che si intitola Purple Haze, disponibile nel classico CD, in download digitale ed in streaming per l’ascolto gratuito.

Il 32enne cantante milanese di origini sarde Cristiano Zuncheddu, artisticamente conosciuto come Entics, torna alla ribalta con quest’interessante disco (originariamente doveva intitolarsi come la seconda track ““Da Baggio a Bali”), che include un totale di dodici inediti, tra i quali spiccano i primi tre singoli estratti “Facciamo le 9” (una canzone pop/dancehall in radio dal 14 ottobre 2016), “Siamo noi stessi” e “Il Finale”, un bel pezzo in radio dal 3 marzo 2017, caratterizzato da un sound R’n’B, che può essere inserito in un filone ben più composito, quello urban pop contemporaneo.. Non è invece incluso Revoluciòn, un bel singolo pubblicato la scorsa estate.





Nei nuovi testi di ENTICS, si percepisce ancora l’influenza del linguaggio hip hop, ma il racconto si è spostato sul mondo di un trentenne che dimostra anche di essere attento alle evoluzioni musicali di questi ultimi anni.

Per quel che concerne gli “ospiti”, sono solamente due: con Panda sulle note della traccia di chiusura “Soli contro tutti” e soprattutto con uno dei rapper più amati della penisola, ovvero Fred De Palma, nel brano battezzato Scemo.

Oltre al CD, troverete un libretto caratterizzato da pagine bianche: sarete voi a decidere se vorrete scriverci i testi o qualunque cosa vi salti in mente.

Appena dopo la cover frontale, potete leggere i titoli delle canzoni ed inoltre trovate un link per ascoltarle.

Prima volevo tuttavia annunciarvi che il prossimo venerdì 24 marzo, l’artista sarà alla Discoteca Laziale di Roma e sabato 25 al Mondadori sito in via Marghera a Milano, per i firma copie del nuovo progetto discografico e perché no, per scambiare 4 chiacchiere con Cristiano.

Tracklist Purple Haze – Entics album (Disponibile su Amazon nei formati: Audio CD – Download Digitale)

lasse 85 – 3:28 Da Baggio a Bali 2:59 Dedicato a te 2:53 Facciamo le 9 [Video] 3:30 Il finale [Video] 3:24 inna MI city 2:32 Netflix 2:48 Purple Haze 3:48 Ripresentiamoci 2:59 Scemo (feat. Fred De Palma) 2:58 Siamo noi stessi [Video] 3:43 Soli contro tutti (feat. Panda)3:05

Streaming audio: per ascoltare le dodici canzoni cliccate sul lato b della copertina ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













