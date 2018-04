Entics – Cover: ascolta il nuovo singolo (testo)

Si intitola Cover il nuovo singolo di Entics, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming dal 6 aprile 2018.

Il cantante milanese classe 1985 Cristiano Zuncheddu, in arte Entics, torna con questo interessante brano, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 13 aprile 2018.

SI tratta di una canzone caratterizzata da sonorità fresche ed estive, che potrebbe divenire una hit radiofonica che ci accompagnerà parte della primavera e nell’estate 2018.

Il testo parla di una relazione d’amore passionale, raccontata sullo sfondo romantico di una Parigi moderna e multietnica.

Siete curiosi di ascoltare il brano? Potete farlo anche su Spotify cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate le parole che lo compongono.

Testo Cover (Download)

Voglio portarti via da qui

Un rendez vous sotto la luna di Paris

Poterti dire solo si

E non pensare a niente, vivere così

Come le storie dentro i film

Brad Pitt e Angelina Jolie

Tu per me sei tres Jolie.





Colpiscimi, più forte di, Mohammed Alì

Coi tuoi fianchi sul divano posso starci tutto il dì

Non averti mi fa strano sai mi fai venire i tic

Chiaro che poi vado in tilt

La medicina è nei tuoi jeans

E lo sai cosa facciamo, non guardiamo la tv

(E lo sai cosa facciamo non guardiamo la tv, no).

A me basta un filo di voce

Uno sguardo per accendermi

Solo tu sai come mi piace

Solo tu sai come prendermi

Dentro il vortice della notte

E con te che voglio perdermi

Sul mio cuore c’è una cover

E ci ho scritto su il tuo nome.

(Non guardiamo la tv e lo sai cosa facciamo, non guardiamo la tv)

(Non guardiamo la tv e lo sai cosa facciamo, non guardiamo la tv)

Quando ammazzo il tempo la malinconia spesso lo vendica

(Oh my baby c’est la vie)

E se cambia tutto per una bugia non si dimentica

(Oh my baby c’est la vie)

Ma quando stiamo insieme creiamo come un’energia

Dal mondo fuori che ci da allergia

Ma il nostro amore è come una magia

E siamo noi la nostra terapia.

Non lasciarmi andare via

Tienimi baby please

Dimmi che sei solo mia

Vieni qui voglio il bis

Il tuo bacio è come un rock

Il tuo corpo è uno swing

Siamo come un pezzo pop, nel jukebox una hit.

[x2]

A me basta un filo di voce

Uno sguardo per accendermi

Solo tu sai come mi piace

Solo tu sai come prendermi

Dentro il vortice della notte

E con te che voglio perdermi

Sul mio cuore c’è una cover

E ci ho scritto su il tuo nome.

[x2]

(Non guardiamo la tv e lo sai cosa facciamo, non guardiamo la tv)

Sul mio cuore c’è una Cover

(Non guardiamo la tv e lo sai cosa facciamo, non guardiamo la tv)

E ci ho scritto su il tuo nome.