Ensi – in uscita il nuovo album “V” disponibile anche in edizione autografata: info e titoli delle canzoni in scaletta

La quarta era discografica del rapper Ensi è pronta a decollare, in quanto il 1° settembre 2017 esce il nuovo album in studio battezzato V, disponibile in digitale, nel CD e nel CD autografato, in vendita esclusivamente su Amazon.

A tre anni quasi esatti dall’ultima fortunata fatica discografica Rock Steady e a poco più di due anni dall’EP “One by One”, pubblicato il 10 ottobre 2015 in download gratuito, il rapper piemontese Jari Ivan Vella, aka Ensi, torna con quest’interessante progetto, il cui titolo prende spunto dal figlio Vincent, ma anche dal suo cognome, la sua famiglia, le sue radici e dal suo primo album Vendetta.

Considerato come il più grande freestyler italiano, Ensi è stato quasi assente per tre anni per via della nascita del neonato figlio, ma anche per dedicarsi e concentrarsi per questo progetto, definito come “un collage di foto, strappi del passato e del presente, nei suoni come nelle immagini.” Il rapper ha poi aggiunto “qui c’è l’uomo, il rapper e il padre. Tirando le somme a modo mio, musicalmente c’è tutto quel che caratterizza il disco: il breakbeat, le melodie, il rap serrato, le variazioni improvvise”.

Nel nuovo album, Ensi parla di sociale, di integrazione razziale (vedi la track-singolo Tutto il mondo è quartiere, una sorta di inno contro gli anti-migranti), di vita privata e di rapporti.

In V sono presenti un totale di tredici inediti, tra i quali spiccano i singoli Tutto il mondo è quartiere, Mezcal, Iconic e il promozionale Te lo dicevo.

Per quel che concerne i featuring, gli ospiti nel progetto sono Il Cile (in “Identità”, definito come un brano super rock), Madman & Gemitaiz (sulle note di “Sugar Mama”, inno alla marijuana libera), Luchè e Clementino

Nell’opera ci sono versioni migliori dei suoi punti di forza e versioni completamente inedite delle sua musica, come nel brano “in volo” in cui canta e non rappa.

Appena dopo la copertina, i titoli delle tredici tracks in scaletta.

Tracklist V – Ensi album

Ribelli senza causa Identità (feat. Il Cile) Iconic [Video Ufficiale – Audio] Boom Bye Bye Sì, come no (feat. Clementino) Tutto il mondo è quartiere [Video Ufficiale – Audio] Mezcal [Video Ufficiale – Audio] Te lo dicevo (feat. Luchè) [Audio] Sugar Mama (feat. Gemitaiz & Madman) In volo Mamma diceva Noi Vincent













