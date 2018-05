Enrique Iglesias – Move To Miami feat. Pitbull: video e traduzione del testo del nuovo singolo bomba

Enrique Iglesias e Pitbull hanno unito le forze nel nuovo scoppiettante singolo battezzato Move To Miami, coinvolgente brano uscito il 3 marzo 2018 e dallo stesso giorno in rotazione radiofonica nazionale.

Dopo El Baño feat. Bad Bunny, il cantautore spagnolo rilascia il secondo tassello della futura undicesima era discografica ancora senza titolo e data d’uscita e lo fa con questo pezzo bomba, che vede la collaborazione del rapper statunitense.

Prodotto da Nitti Gritti, Wuki e J.R. Rotem, che l’ha anche scritto con la collaborazione degli interpreti, il brano ha a mio parere le carte in regola per divenire uno dei tormentoni della prossima estate, sempre più vicina.

Caratterizzata da un testo esplicito e allo stesso tempo divertente, la canzone è un inno rivolto a una ragazza dal bellissimo corpo, una donna che può vantare un lato b da urlo, che ha fatto perdere la testa ai due cantanti.

Sempre dal 3 maggio, è disponibile il lyric video a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

Testo

[Verse 1: Enrique Iglesias]

She gon’ make you move to Miami

She moving like a gypsy (gypsy, gypsy)

Her body got me tipsy

I should take a step back, fall back

This girl got me feelin’ risky

She ready for the taking

And I got the motivation (yeah!)

Cuz when you see her dance there’s a chance

You might not come home from vacation





[Pre-Chorus: Pitbull, Enrique Iglesias]

And if you look, you’ll fall in love

She got that ass, she make it clap

She’ll leave you shook

And now you hooked

The way she dance

She gon’ make you move to Miami

[Chorus: Enrique Iglesias]

She gon’ make you

She gon’ make you move

She gon’ make you move to Miami

She gon’ make you

She gon’ make you move

She gon’ make you move to Miami

Uh yeah, yeah!

She gon’ make you move to Miami

[Verse 2: Enrique Iglesias]

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, we gon’ party

Freakin’ every weekend, baby, we just getting started (wuh!)

Y síguete moviendo, que todos te están viendo

Damn, you got me, girl, that body’s built like a Bugatti

[Pre-Chorus: Pitbull, Enrique Iglesias]

And if you look, you’ll fall in love (fall in love)

She got that ass, she make it clap (make it clap)

She’ll leave you shook

And now you hooked (now you hooked)

The way she dance

She gon’ make you move to Miami

[Chorus: Enrique Iglesias, Pitbull]

She gon’ make you

She gon’ make you move

She gon’ make you move to Miami

She gon’ make you

She gon’ make you move

She gon’ make you move to Miami

Yeah!

Uh yeah, yeah!

(Yeah)

Wuuuh, uh!

She gon’ make you move to Miami

[Verse 3: Pitbull]

What happens in Miami, never happened

She said “No hands”, booty still clapping

She wanna be Eve, baby, here’s an apple (haha)

Welcome to the booty shakin’ capital

M.I.A

Where the mamis off the chain (heh)

Where the mamis get loose (heh)

Where the mamis don’t play (heh)

Where their body’s like “Boom!” (heh)

Where their booty’s like “Bang!” (heh, heh)

Ya tú sabes, man

[Chorus: Enrique Iglesias, Pitbull]

She gon’ make you (wuuuh!)

She gon’ make you move

She gon’ make you move to Miami

She gon’ make you

She gon’ make you move

She gon’ make you move to Miami

Yeah!

Uh yeah, yeah!

(Yeah)

She gon’ make you move to Miami

Uh yeah, yeah!

(Uh, yeah)

She gon’ make you move to Miami

She gon’ make you move to Miami (to Miami, move to Miami)