Enrico Nigiotti – Nel silenzio di mille parole: guarda il video con Matilde Gioli (testo)

In data 9 marzo 2018, il cantautore livornese Enrico Nigiotti ha reso disponibile in streaming e digitale il nuovo singolo “Nel silenzio di mille parole”, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Dopo la fortunata partecipazione a X Factor 2017 nella categoria Over 25 guidata da Mara Maionchi, dove ha presentato l’inedito “L’amore è” che gli ha consentito di arrivare alla finale del talent show e con il quale ha conquistato un disco di Platino, Enrico propone ai sempre più numerosi fan questa dolcissima canzone, caratterizzata da tinte elettriche e parole cantate quasi sottovoce.







Pochi semplici accordi suonati dalla chitarra elettrica colorano tutto questo pezzo, sostenendo un intimo e semplice testo, tramite il quale Nigiotti esprime la necessità di stare più spesso a contatto con la donna che ama, nel filmato incarnata dall’attrice e modella milanese Matilde Gioli.

Il video ufficiale è stato diretto da Giacomo Triglia, è disponibile da martedì 13 marzo e potete vederlo su Youtube cliccando sull’immagine.

Testo Nel silenzio di mille parole





Nel silenzio di mille parole,

c’è chi sogna senza fare rumore

E adesso non lo so che cosa voglio fare…

Penso al tuo dolce modo di dormire,

al tuo corpo fatto di limone

Io che ti aspetto in un bicchiere

o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire.

Nel silenzio di mille parole,

mi torni in mente come fosse un dovere,

Sorridi ancora o no?

Hai smesso di giocare?

Io invece ho voglia di fare l’amore,

portarti a cena dove si può fumare

Poi ci penso e non conviene,

chissà che comoda occasione per provarti a dire:

Amo te, amo te

Non importa se fa ridere

Amo te, amo te e amo te

Non importa se è impossibile

Se siamo sempre quelli li

che si amano da farsi male

Spietati come quelli li

che tornano per poi scappare

E scappa ancora più veloce

Nel silenzio di mille parole,

Mi sento nudo se non sento il tuo odore

Ritorni almeno un po’,

sei sempre a lavorare!?!

Prendi le ferie che partiamo ad Aprile

C’è poca gente e costa meno viaggiare

Ma poi ci penso e non conviene…

Chissà che comoda occasione rivederti e dire:

Amo te, amo te

Perché credo nelle favole

Amo te, amo te e amo te

Ma chi ha detto che è impossibile?!

Se siamo sempre quelli li

che si amano da farsi male

Curiosi come quelli li

che sbagliano per poi trovare

E corri ancora più veloce…

E dammi addosso la tua voce…

In questo stupido silenzio dove non c’è realtà

Nel silenzio di mille parole,

tra tanta gente vedo ancora il tuo nome

E adesso non lo so che cosa voglio fare

C’è chi dice che è meglio dormire,

perché la notte fa dimenticare

Ma resto sveglio ad aspettare

con questa stupida canzone e tutto da rifare.













