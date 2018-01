En?gma: guarda il video di Copernico + testo del brano

In data odierna, il rapper En?gma ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Copernico, brano che sarà incluso nel futuro nuovo album, il cui titolo e release date sono ancora un “enigma”.

Oltre alla track in oggetto, nel futuro progetto discografico ci dovrebbero essere anche brani rilasciati precedentemente: sto parlando di Cerbero, ImagiNation e il più recente Krav Maga. Cliccate sulla cover in basso per ascoltare la traccia su Spotify.





Prodotta ancora una volta da Kaizén, come si evince dal titolo, nella nuova canzone il rapper di Olbia omaggia l’astronomo e astrologo polacco Niccolò Copernico, famoso per aver portato all’affermazione della teoria eliocentrica. Al contrario del geocentrismo, la sua teoria, che riprendeva quella greca di Aristarco di Samo dell’eliocentrismo, proponeva il Sole al centro del sistema di orbite dei pianeti componenti il sistema solare.

In “Copernico” il rapper di Olbia ci propone quindi un’atmosfera spaziale, con costanti riferimenti all’universo, all’astronomia, ai pianeti e alle costellazioni. Dal punto di vista del testo, nel brano En?gma menziona i pianeti in ordine di distanza dal Sole, ma anche fenomeni come i buchi neri (dove egli scivola).

Il video ufficiale è stato diretto da Corrado Perria e Paolo Maneglia e mostra il rapper nei panni di una sorta di alieno fosforescente, davanti a uno sfondo veramente suggestivo, fatto di nebulose, galassie e pianeti.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale trovate le parole che compongono questo pezzo.

Link sponsorizzati









Copernico testo – En?gma (Download)

Capitolo venturo del poeta del XXI

un guerriero puro, con lo sguardo scuro che riflette a pieno il suo futuro

in testa volo misterioso come un UFO

voglio il mondo sottosopra e qui nel cielo mi ci tuffo

M’infurio

se ti dico che qui vedo Dio, spergiuro

ti trovassi so che cosa fare, ingiurio

m’accontenterò del Sole più Mercurio (poi buio)

Il cuore di una chica inizia a fremere

il fuoco che vi brucia e siete cenere

il petto che non cesserà di ardere

è normale io ti porto a far l’amore ma su Venere

Mi gira tutto sto su per aria

guarda che lontano siamo laggiù c’è Gaia

conto i giorni calendario Maya sento questa rabbia

astronave gabbia flow Super Sayan

Nebulose

faccio la guerra a Marte con la fortuna di Giove

mi chiedi dove sono (dove?), guardo dall’alto l’empireo

con la luce dentro come Sirio mentre indosserò la cintura d’Orione

Disturbo?

ma se sposo lei le porgerò l’anello di Saturno

aspetterò il mio turno, e t’amo ma tu no

che freddi come me né Urano, nessuno

dai tienimi con te, starò nella tua orbita

ma so che ’ste parole sono al vento e qui è forte Nettuno

Piove,

meteoriti mentre sono steso su Plutone

buchi neri e altri pianeti a cui darò il mio nome

e guarda chi c’è

un saluto verso Kepler a Gem e Mad

mentre viaggio scrivo in rete Time Travel 3

ciò che dico è fragoroso quest’è il Big Bang

Sguardo in aria spinto all’ennesimo

notte fonda guardo gli astri e medito

C-C-C-COPERNICO, C-C-C-COPERNICO

C-C-C-COPERNICO, C-C-C-COPERNICO

Scivolo nel warmhole

non so più chi sono

lotta eterna luce contro suono

tracce in terra dalla mia galassia

con le linee di Nazca

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi