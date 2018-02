Emma – Effetto Domino è il nuovo singolo: testo e audio

E’ Effetto domino il secondo singolo estratto da Essere qui, quinto album in studio di Emma Marrone, pubblicato lo scorso 26 gennaio.

Emma torna a promuovere il progetto, già certificato Oro ad un mese dal rilascio, con questa canzone, che a partire dal 2 marzo sarà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Effetto domino è un brano che, con un filo di ironia, parla di sesso, raccontandolo al massimo della sua accezione positiva.

A seguire potete leggere le parole che compongono questo pezzo, secondo tassello della quinta era discografica della Marrone.

Emma – Effetto domino testo (Download – Audio)

Lasciamo tutte le occasioni aperte

Lasciamo un filo d’aria alle finestre

Ventimila leghe sotto le coperte

Fammi vedere se la voglia ti rimane sempre

Di sudare senza avere un obiettivo

Solo la notte

Restiamo nudi appesi a un filo che va

Dalle mie gambe ai tuoi occhi

Fammi vedere amore quando ritorni

Ho sempre voglia di farmi male con te

Facciamo i nostri giochi con la luce

Ho sempre voglia di farmi male con te

Facciamo i nostri giochi con la luce.

E sai perché?

Passiamo tutta la vita in cerca di un senso

Che no, non c’è

E a me piace di più stare sul pavimento

Addosso a te

E se si deve andare giù

Andiamo giù

Con l’effetto domino

Con l’effetto domino

Con l’effetto domino

Con l’effetto domino.

Ne usciamo a pezzi dall’effetto domino

Se una certezza crolla inizia il panico

C’è una promessa sul tuo corpo da mantenere

Se sanno tutti il tuo segreto negalo

Per sudare senza avere più pensieri

Solo la notte…

Restiamo nudi come ieri

E che fai se metto una benda sugli occhi?

Fammi vedere amore quando mi tocchi

Ho sempre voglia di farmi male con te

Facciamo i nostri giochi con la luce

Ho sempre voglia di farmi male con te

Facciamo i nostri giochi con la luce.

E sai perché?

Passiamo tutta la vita in cerca di un senso

Che no, non c’è

E a me piace di più stare sul pavimento

Addosso a te

E se si deve andare giù

Andiamo giù

Con l’effetto domino

Con l’effetto domino

Con l’effetto domino

Con l’effetto domino.

E puoi usarmi

Come ti uso io

Solo quanto basta per sentire ancora

Ho sempre voglia di farmi male con te

Facciamo i nostri giochi con la luce

Ho sempre voglia di farmi male con te

Facciamo i nostri giochi con la luce

Ho sempre voglia di farmi male con te

Facciamo i nostri giochi con la luce

Ho sempre voglia di farmi male con te

Facciamo i nostri giochi con la luce.

E sai perché?

Passiamo tutta la vita in cerca di un senso

Che no, non c’è

E a me piace di più stare sul pavimento

Addosso a te

E se si deve andare giù

Andiamo giù

Con l’effetto domino

Con l’effetto domino

Con l’effetto domino

Con l’effetto domino

Con l’effetto domino

Con l’effetto domino









